Алкоголь пристраивают на маркетплейсы

На маркетплейсах может появиться алкоголь. Этот вопрос обсуждают в правительстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга. Планируется, что в ноябре следующего года начнется эксперимент по онлайн-торговле российскими винами. Изначально предполагалось, что продажей займется «Почта России». Однако на совещании у помощника президента Максима Орешкина, по информации СМИ, обсуждалось и подключение к проекту маркетплейсов. При этом ранее Минфин отказывался привлекать площадки к эксперименту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Но на фоне кризиса позиция министерства может измениться, допускает глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, который курирует вопросы алкогольной индустрии: «Правительство старается запустить все возможные и невозможные механизмы, которые раньше даже не обсуждались, чтобы интенсифицировать торговлю, поскольку сейчас все факторы работают против нее. Оборот снижается по любым видам продукции по известным причинам. Поэтому меры, которые бы стимулировали дополнительный оборот, обсуждаются и внедряются.

На самом деле электронная торговля алкоголем в том или ином виде давно существовала — так называемая доставка из магазинов. Если это расширят до маркетплейсов, то просто будет снят еще один искусственный барьер, который, на мой взгляд, так или иначе уже давно преодолевался. Что касается подводных камней, они есть, но их легко избежать. Имею в виду ряд ограничений, связанный с торговлей: возрастные ограничения, продажа в то или иное время. Все это можно соблюдать и в электронном виде.

Подросток, который намерен купить спиртное в магазине, может обратиться к помощи посредника — то же самое он может сделать при приобретении онлайн. Поэтому какой-то дополнительной негативной опции тут нет. При этом нужно учесть предъявление каких-то документов со стороны покупателя. А на площадках должны быть зарегистрированы только те продавцы, у которых есть определенный набор документов. Может быть, такое разрешение дадут не всем компаниям, а только ограниченному перечню, который еще обсудят».

Провести эксперимент с дистанционной продажей российского вина еще весной 2021 года поручил президент Владимир Путин. Однако сроки запуска проекта постоянно переносились. Предполагается, что на первом этапе в нем будут участвовать Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также Мордовия. Власти запретили дистанционную продажу алкоголя в 2007 году. С этого момента разговоры о возвращении онлайн-торговли периодически возобновлялись. Пять лет назад Минфин даже разработал законопроект, но до окончательного принятия он не дошел.

Тем временем Россия остается единственной страной в Европе, где дистанционная продажа спиртного под запретом, указывает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Мы могли начать продавать спиртное еще пять лет назад, но Минздрав и разные другие организации почему-то препятствуют. Более того, все процессы, которые происходят в Минпромторге и Минфине, вроде бы нацелены на это, но все заторможено. Ранее это поручили "Почте России" вместо профильной организации. Изначально было понятно, что все затянется на несколько лет.

Прошло больше двух, и "Почта России" ничего не сделала в этом направлении. Срок начала эксперимента передвинули еще на год, при этом его планируют проводить три года. То есть с 2027 начнут подводить итоги и думать, что делать дальше. В это время собираются продавать только российское вино. В таком случае для бизнеса проект будет копеечным. Разрешить продавать алкоголь онлайн нужно, но сделать это надо было не просто вчера, а позавчера. На мой взгляд, делается все, чтобы затормозить этот процесс».

В Wildberries сообщили “Ъ FM”, что открыты к обсуждению своего участия в эксперименте, однако переговоры еще не велись. В Ozon рассказали, что поддерживают инициативу, но считают необходимым доработать механизм. В частности, снять ограничение в 24 часа по срокам доставки. Весной прошлого года «Почта России» заявляла, что создание единой платформы для дистанционной торговли вином обойдется в 5 млрд руб. По информации Роскомнадзора, в этом году ведомство заблокировало почти 6,5 тыс. сайтов по продаже алкоголя.

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Александр Рассохин