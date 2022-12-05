Белоруссию покроет Tundra

Российские алкогольные компании вынуждены искать новые варианты развития за рубежом из-за рисков стагнации спроса внутри России и запрета экспорта на западные рынки. Так, подконтрольный властям Татарстана «Татспиртпром» первым среди российских игроков запустил разлив водки в Белоруссии. Рассматривают аналогичную схему и конкуренты. Но выйти на прежние показатели бывшим крупным экспортерам таким образом будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Татспиртпром» начал контрактное производство водки Tundra на гродненском заводе крупного алкогольного холдинга Белоруссии «Минск-Кристалл», рассказал “Ъ” представитель «Татспиртпрома». По его словам, производитель алкоголя из РФ впервые наладил разлив продукции в Белоруссии. За год завод в Гродно должен выпустить около 200 тыс. л водки, сотрудничество может быть расширено в перспективе. «Минск-Кристалл» также займется поставками Tundra. А «Татспиртпром», говорят в компании, начнет дистрибуцию в России водки гродненского завода Signitum. В «Минск-Кристалле» вопросы “Ъ” переадресовали в «Татспиртпром».

«Татспиртпром» принадлежит правительству Татарстана. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за январь—октябрь этого года компания выпустила 7,25 млн дал водки, заняв второе место после Beluga Group Александра Мечетина. В портфель брендов «Татспиртпрома» также входят водки «Русская валюта», Graf Ledoff, бальзам «Бугульма».

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в Белоруссии разливались украинские марки, такие как Nemiroff и «Хортиця», а российские бренды действительно не выпускались. Алкогольный рынок страны очень закрытый, и конкурировать с местными заводами крайне сложно, указывает он. Но, добавляет эксперт, если запуск «Татспиртпрома» окажется удачным, тот сможет в будущем увеличить разлив в стране. Как отмечает господин Дробиз, потребление водки в России в этом году, вероятно, достигнет нового максимума, после чего начнется стагнация или снижение спроса.

В январе—октябре производство водки в РФ выросло на 7,7%, до 67,01 млн дал, по данным Росалкогольрегулирования. После начала военных действий на Украине власти ЕС, США и Великобритании ввели запрет на импорт водки из РФ. По данным «Агроэкспорта», в 2021 году около 45% поставок российского крепкого спиртного в деньгах приходилось суммарно на Латвию, Великобританию и Германию.

«Татспиртпром» в июне начал разлив водки в Узбекистане, где намерен занять до 10% рынка, а также планирует запустить производство в Азербайджане и Казахстане. Как отмечают в компании, контрактный разлив интереснее, чем прямой экспорт, так как позволяет экономить на логистике.

В ГК «Руст» Рустама Тарико («Русский стандарт», «Зеленая марка») говорят, что пока изучают вопрос начала контрактного разлива за пределами РФ. В Beluga Group (Beluga, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская») заявили, что не рассматривают такую возможность. Ранее группа на фоне сложностей с экспортом сообщила о продаже международных прав на бренд водки Beluga и планах сконцентрироваться на российском рынке. В Алкогольной сибирской группе («Белая березка», «Пять озер») от комментариев отказались.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что белорусский рынок ранее не был особо интересен российским производителям спиртного из-за небольшого размера, дополнительных налогов и доминирования местных марок. А сегодня он может дать прирост продаж наряду с выходом в новые товарные категории, отмечает он. По словам эксперта, при контрактном разливе заказчик обычно платит производителю исходя из объемов. «Минск-Кристалл» также может брать процент за дистрибуцию Tundra либо оказывать эту услугу в обмен на обязательства «Татспиртпрома» по поставкам белорусского бренда, рассказывает он.

Кроме того, добавляет Станислав Кауфман, производство водки на белорусском заводе может помочь обойти запреты на экспортные поставки, хотя риски, конечно, сохраняются. А Вадим Дробиз отмечает, что бывшие крупные экспортеры водки вряд ли смогут выйти на прежние объемы только за счет контрактного разлива.

Анатолий Костырев