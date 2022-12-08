Виноградари считают гроздья

В России на четверть увеличилось производство игристых вин, и на 11% — тихих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. Выпуск некрепких фруктовых напитков остался на уровне 2021 года, а ликерных вырос в пять раз. Также на отечественном рынке формируется новая подкатегория — оранжевые вина. Их производят путем брожения сока винограда с кожицей и косточками. Может ли российская продукция заместить импортные напитки? И каким будет качество? С подробностями — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

600 млн литров вина могут произвести в России по итогам 2022 года, и все благодаря урожаю. В конце ноября власти отмечали, что должно быть собрано 760 тыс. т сырья.

И, как отмечает старший научный сотрудник Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» Яков Волков, сбор действительно может быть крупным, но не настолько, чтобы увеличить производство на 25%: «Урожай несколько не удался в плане качества из-за длинной осени и холодного сентября. Но, по крайней мере, есть прибавки по объему. Лето выдалось сухим, ягоды и гроздья оказались крупными. Поэтому и продукции может получиться больше, чем было запланировано. Конечно, это не 25%, но определенный прирост в 2022 году должен быть».

Однако некоторые игроки рынка надеются на рост производства хотя бы в 10-15%, но только в 2023 году. К тому же, урожая может быть и хватит для увеличения количества продукции, но какого она будет качества, большой вопрос, отмечает президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: «На Ставрополье виноград вызрел не очень хорошо, у него достаточно высокая кислотность. Это, может быть, хорошо для белых вин, но не совсем подходит для красных вин. Сказать однозначно, будет ли много вина для гурманов, мы пока не можем. Урожай собран, но вина еще не сделаны. Из плохого винограда не сделаешь хорошего вина, но из хорошего винограда можно сделать плохое вино».

Аналитики отмечают, что спрос на российское вино активно растет. По разным оценкам за последние месяцы он увеличился 30-50%. Высока вероятность, что этот показатель продолжит расти за счет перераспределения ассортимента магазинов, считает партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев: «По предварительным оценкам, в 2022 году доля российского вина вот на внутреннем рынке превысит 50-55%. То есть уже больше половины продаваемого в России сухого вина — отечественное.

Но этого тоже недостаточно. Доля отечественных производителей в развитых винодельческих странах — а Россия по всем параметрам подходит под это определение — составляет никак не меньше там 70-80%. Но другое дело, что одномоментно это сделать невозможно просто потому, что сырьевая база требует времени».

За 2022 год ситуация улучшилась не только для российского вина. Алкогольные предприятия примерно на 5% увеличили производство водки — до 755 млн литров, и коньяка — более чем на 13% — до 80 млн литров.

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Яна Загоровская