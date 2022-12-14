Труд подождет до весны

Как заявил вчера глава «Единой России» Дмитрий Медведев, Минтруду совместно с профильной рабочей группой партии необходимо подготовить новую редакцию закона «О занятости населения в РФ» к весенней сессии 2023 года. По обещанию главы группы Андрея Исаева, главным в документе станет профилактика безработицы, а не только помощь тем, кто уже потерял рабочее место. При этом правовое положение самозанятых на рынке труда, вызвавшее в ходе подготовки новой версии закона больше всего разногласий, депутаты предложили урегулировать позднее отдельными нормативными актами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новую редакцию закона «О занятости населения в РФ» необходимо внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию 2023 года. Об этом вчера в ходе встречи представителей «Единой России», Минтруда, профсоюзов и работодателей заявил председатель правящей партии Дмитрий Медведев. «То, что вопрос назрел,— это очевидно. То, что центры занятости спали,— во время ковида немного проснулись. Сейчас находятся в состоянии легкого анабиоза. Закон нужно поправить и всю сферу занятости взбодрить»,— отметил он.

Напомним, Минтруд разрабатывает новую версию закона с начала 2022 года совместно с рабочей группой «Единой России» по совершенствованию законодательства в сфере содействия занятости населения. Как ранее пояснял глава группы Андрей Исаев, реформировать этот элемент трудового законодательства необходимо, потому что на российском рынке труда с момента принятия текущей версии закона (более 30 лет назад) появились новые формы занятости, которые не укладываются в зафиксированные юридические нормы. В их числе — занятость подростков, уязвимых категорий населения, а также самозанятых. Кроме того, за это время, особенно в последние пару лет, отмечал он, существенно изменилась и государственная политика в этой сфере.

Как отметил господин Исаев вчера, одним из «качественных отличий» новой версии закона от существующей станет акцент на профилактику и предотвращение безработицы. «Предыдущий был ориентирован главным образом на помощь безработным, более того — хроническим безработным»,— подчеркнул он. По словам депутата, готовящийся законопроект открывает доступ к сети государственных центров занятости для новых категорий людей, в том числе для уже имеющих работу, но при этом «ищущих что-то более подходящее». По словам парламентария, предусматривается и целый ряд мер поддержки, направленных на обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения.

Кроме того, будет оказываться помощь работодателям в кризисной ситуации. «Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекратили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице»,— пообещал депутат.

Отметим, что именно статус самозанятых, по данным “Ъ”, вызвал наибольшее количество разногласий между сторонами социального партнерства, участвующими в обсуждении новой редакции закона. В то время как профсоюзы указывают на необходимость признать их наемными работниками и обеспечить всеми полагающимися льготами, работодатели предлагают приравнять их к работникам, нанятым по гражданско-правовым договорам. Минтруд, очевидно, поддержал в этом споре последних — ранее ведомство разработало поправки к федеральному закону «О социальном страховании в РФ», которые предполагают создание в России института добровольного социального страхования самозанятых на базе единого Социального фонда (подробнее см. “Ъ” от 21 ноября).

На продолжительность этого спора обратил внимание и Дмитрий Медведев, предложив в качестве компромисса к весне создать такую версию закона, которая будет отражать только базовые предложения, касающиеся новых форм занятости (самозанятых и платформенной занятости), а регулирование специальных вопросов вынести в иные нормативные акты. Это поможет ускорить работу над новым законопроектом о занятости и не перегрузить его дополнительными нормами, согласился Андрей Исаев. «Общие положения Трудового кодекса целиком заточены на отношения наемного труда. Мы предлагаем в законе дать определение платформенной занятости и делать отсылку, что отношения в рамках платформенной занятости регулируются отдельным федеральным законом. После этого мы приступаем к подготовке соответствующих законопроектов, которые будут регулировать платформенную и самозанятость»,— заявил он.

Отметим, что такое решение, хотя и будет соответствовать общепринятой практике создания новых юридических норм, рискует затянуть дискуссию о статусе самозанятых на еще больший срок. Это, впрочем, даст спорящим сторонам время на поиск оптимального решения, наилучшим образом учитывающего реальное положение таких работников на рынке труда. Пока, напомним, динамика роста их числа свидетельствует о популярности этого налогового режима (на 1 октября — 6 млн человек) — и если работодатели все-таки начнут сокращать расходы на персонал в условиях стагнации производств, их может стать еще больше.

Анастасия Мануйлова