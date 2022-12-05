Клишас не исключил ограничений для уехавших в период мобилизации россиян

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас предложил ввести ограничения в отношении россиян, уехавших в период частичной мобилизации. Он допустил разработку законодательных мер, которые сделают для них «нахождение за границей менее комфортным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем»,— сказал господин Клишас «Ведомостям». Он не уточнил, какие именно меры могут быть введены.

Сенатор не считает, что уехавшие россияне совершили преступление, и отметил, что препятствовать их возвращению нельзя по Конституции. Вместе с тем, по его мнению, не нужно предлагать им «какие-то дополнительные плюшки» за возвращение. «Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — добавил он. Господин Клишас считает, что поступок россиян, уехавших в период частичной мобилизации, скорее подлежит осуждению.

Кроме того, сенатор предложил ограничить возможность работы из-за рубежа для сотрудников «чувствительных сфер» экономики. Например, для сферы транспортной безопасности или для госсектора.

Многие россияне решили уехать из страны на фоне объявления частичной мобилизации 21 сентября. По оценкам источников Forbes, РФ покинули от 700 тыс. до 1 млн человек. Только по данным Грузии, в стране обосновалось больше 100 тыс. россиян.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Обратный рейс задерживается».

Леонид Уварчев