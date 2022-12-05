В Кремле не обсуждают меры в отношении уехавших из России

Дискуссия по поводу введения каких-либо мер в отношении россиян, покинувших страну в период частичной мобилизации, в Кремле не ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета федерации Андрея Клишаса, который допустил разработку законодательных мер, призванных сделать нахождение за границей для уехавших «менее комфортным».

«В Кремле никаких дискуссий на этой счет не ведется»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле в ответ на вопрос «Ъ FM». Он также отказался отвечать на вопрос о том, какая стратегия по работе с уехавшими россиянами кажется более уместной в Кремле.

Накануне сенатор Андрей Клишас допустил, что власти могут ввести ограничения против россиян, уехавших в период частичной мобилизации. По его словам, это может коснуться тех, кто живет за границей, но по-прежнему работает на российские компании. Он считает, что эти меры сделают «нахождение за границей менее комфортным». Господин Клишас не уточнил, какие именно меры, по его мнению, могут ввести. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил о программе возвращения IT-специалистов в Россию.

Осенью многие россияне покинули Россию из-за объявления частичной мобилизации 21 сентября. Точное количество уехавших россиян неизвестно. По оценкам источников Forbes, из страны могло уехать от 700 тыс. до 1 млн человек. По данным ФСБ России, за третий квартал 2022 года (с июля по сентябрь) из России выехали 9,7 млн граждан, почти в два раза больше, чем во втором квартале (5 млн с апреля по июнь).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Обратный рейс задерживается».

Олеся Павленко