Песков: с решением ЕС по потолку цен на газ поступим так же, как с решением по нефти

Согласование ЕС потолка цен на газ противоречит рыночным принципам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что попытки установить потолок цен на газ неприемлемы.

«Потребуется, конечно, время на то, чтобы тщательно взвесить все за и против при выработке наших мер, вы знаете, что чуть-чуть затянулся процесс по нефти, по нефтяному сектору, но он будет опубликован, потребуется какое-то время»,— заявил господин Песков.

«Здесь принципы те же (что и с решением по нефти.— "Ъ"). Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы»,— ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Ранее сегодня, 19 декабря, пресс-секретарь президента в очередной раз заявил, что работа над указом Владимира Путина об ответных мерах на решение стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть продолжается. Потолок цен на нефть, одобренный странами ЕС, G7 и Австралией, вступил в силу 5 декабря. Господин Путин допустил сокращение добычи нефти в ответ.

Министры энергетики ЕС сегодня достигли политического соглашения по потолку цен на газ. Совет ЕС раскрыл его детали.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Газ разошелся с потолком».

Мария Федотова