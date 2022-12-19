Песков: нет задачи торопиться при разработке ответа на потолок цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что работа над указом Владимира Путина об ответных мерах на решение стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть продолжается. При этом господин Песков отметил, что она «близка к завершению».

«Есть некие наработки, которые уложены на бумагу. Но есть также дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются и обсуждаются. Нет задачи "выпускать на-гора" (создавать что-то быстро и в больших количествах.— "Ъ"). Есть задача все-таки выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению»,— сказал господин Песков в ходе визита в Минск (цитата по ТАСС).

Предельная стоимость на российскую нефть действует с 5 декабря — ее ввели страны Евросоюза, G7, а также Австралия. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. В Кремле и в правительстве говорили, что Россия готовит ответ. 15 декабря господин Песков сообщил, что обсуждение ответных мер близится к завершению. По информации «Ведомостей», Россия введет запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Милена Костерева