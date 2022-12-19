Газ разошелся с потолком

Евросоюз снова обсудит газовый потолок. Министры энергетики стран ЕС 19 декабря планировали определить предельные биржевые цены на это сырье. На нескольких предыдущих заседаниях стороны не смогли прийти к общему решению. По данным СМИ, в этот раз они будут обсуждать сразу несколько вариантов: от €150 до €200 за мегаватт-час. Еврокомиссия в конце ноября предложила ограничить цену газа на уровне €275 или около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. При этом разница с мировыми ценами, в соответствии с планом ЕС, не должна превышать €35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Впрочем, любое положительное решение по потолку цен негативно повлияет на европейский рынок. Так считает нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин: «Сама идея введения потолка цен напоминает организацию картеля потребителей. Если в каком-то регионе планеты вдруг вводится такая система, то товар пойдет туда, где эти цены не регулируются и где есть конкуренты — то есть в Азию.

Потолок цен на газ может отрицательно сказаться и на биржевой торговле топливом в Европе, и на балансе поставок газа в разные регионы. Цены на мировом рынке в результате такой меры должны вырасти, и газ пойдет к конкурентам».

В Кремле неоднократно заявляли, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен на газ. Не исключено, что Евросоюз остановится на плавающей отметке, говорит независимый аналитик нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Цены на газ в Европе после начала обсуждения возможного введения потолка ощутимо просели.

По сути, все предложения о понижении с $3 тыс. до $2 тыс. связаны с уменьшением стоимости газа на биржах Евросоюза. То есть европейские страны пытаются к этому, грубо говоря, приложить динамику, чтобы ситуация выглядела более или менее адекватно.

Второй момент — в ЕС пытаются нащупать некую сбалансированную для себя цифру, которую Европа была бы потенциально готова платить за газ в случае необходимости. Когда вводились эти потолки, пошли разговоры о том, что первый из них достаточно высок, нужно его как-то снижать, чтобы он соответствовал тенденциям рынка. Поэтому уже тогда напрашивался механизм плавающей ставки, привязанной к рыночной конъюнктуре».

По данным издания Politico, ограничение стоимости может ударить по оператору европейского газового хаба. Оно может сделать крупнейшую мировую биржу ICE «нежизнеспособной», писала газета со ссылкой на служебную записку, которую руководство площадки разослало европейским дипломатам.

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Владимир Расулов