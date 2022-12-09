Путин допустил сокращение добычи нефти в качестве ответа на потолок цен

Президент России Владимир Путин сказал, что правительство рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на введение западными странами потолка цен на российскую нефть.

«Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию»,— сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что ответные меры на введение потолка цен на нефть будут опубликованы в указе в ближайшие дни.

4 декабря в ОПЕК+ решили не сокращать добычу сырья в ответ на потолок цен.

Сегодня ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение России на ограничения цен на нефть близится к завершению. По данным Bloomberg, РФ может ввести «ценовой пол» на экспорт энергоресурсов.

Потолок цен на нефть стран ЕС, G7 и Австралии вступил в силу 5 декабря. Также к соглашению присоединилась Норвегия. Ограничения установили на уровне $60 за баррель.

О реакции ОПЕК+ на потолок цен читайте в материале «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Полина Собакина