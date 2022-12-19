Юрий Шевчук проиграл концерт в суде

Верховный суд (ВС) Башкирии отказал защите Юрия Шевчука в удовлетворении апелляционной жалобы на ранее принятое решение оштрафовать лидера рок-группы ДДТ на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Адвокат Александр Передрук пытался доказать, что музыкант «имеет право» на высказывания со сцены, гарантированное Конституцией. Представители полиции парировали, что «концертное мероприятие» не предполагает высказываний позиции отдельного лица на общественно значимые политические темы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрию Шевчуку не удалось отстоять в суде свое право на свободу выражения мнения во время концерта

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрию Шевчуку не удалось отстоять в суде свое право на свободу выражения мнения во время концерта

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В понедельник ВС Башкирии рассматривал апелляцию Юрия Шевчука на вынесенное несколько месяцев назад решение суда первой инстанции оштрафовать артиста на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как ранее сообщал “Ъ”, протокол на Юрия Шевчука был составлен сотрудниками 7-го отдела УМВД по Уфе 18 мая 2022 года после концерта, во время которого музыкант, в частности, заявил: «Родина — не жопа президента, чтобы ее мусолить и целовать», а также критически высказывался о событиях, связанных со специальной военной операцией. На экранах за его спиной появлялись фразы: «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ) и «Нет войне». На следующий день материал о привлечении лидера ДДТ к административной ответственности поступил в Советский райсуд Уфы, который передал дело в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга, по месту жительства господина Шевчука. Впрочем, вскоре материалы вернулись обратно в Уфу.

Петербургский суд установил, что в протоколе не описано событие правонарушения, а также не указано, в чем именно выражались публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ.

На Юрия Шевчука был составлен новый протокол. Спустя полтора месяца Дзержинский районный суд повторно вернул дело в Уфу.

Судья Советского райсуда Юлия Егорова, вынося решение 16 августа, отметила, что в высказываниях господина Шевчука содержится негативная оценка решения президента о проведении военной операции на Украине, выраженная в неявной форме. Музыкант вину не признал. В апелляционной жалобе он просил суд обратить внимание на процессуальные недостатки, которые повлекли, по словам представляющего интересы артиста адвоката Александра Передрука, «существенные нарушения прав доверителя на справедливое судебное разбирательство». Суд в Уфе не имел компетенции для рассмотрения дела, утверждал защитник, поскольку ранее удовлетворил ходатайство музыканта о передаче его по подведомственности в Санкт-Петербург, «таким образом, обжалуемое постановление вынесено незаконным составом суда».

Комментируя высказывания музыканта в ходе концерта, адвокат отметил, что тот «имеет на это право», гарантированное Конституцией.

«Сам по себе термин "война" не является негативным. И в этом смысле говорить, что участие в войне дискредитирует вооруженные силы,— это то же самое, что обвинять охотника в том, что он убивает животное»,— сказал он. Нельзя привлекать граждан к административной ответственности только за то, что кто-то думает иначе, настаивал защитник. «В этом и есть задача Конституции РФ — поддерживать политическое разнообразие, плюрализм мнений, независимо от того, нравится или нет,— обратился он к ВС Башкирии.— Постановление Советского райсуда является не чем иным, как наказанием за свободу выражения мнений».

Суд первой инстанции, продолжил господин Передрук, так и не объяснил, какие именно слова послужили основанием для привлечения Юрия Шевчука к ответственности, в то время как психолого-лингвистическое заключение специалистов показало отсутствие в речах его подзащитного признаков дискредитации армии.

Подчеркнув, что «судебный акт лишен мотивировки и фактически переписывает содержание административного протокола», адвокат попросил суд прекратить производство по делу.

Представитель УМВД Рашида Камалова, в свою очередь, просила оставить решение суда в силе, отвергая все доводы защиты Юрия Шевчука. Ее коллега Олег Ермолаев также назвал постановление суда «законным» и «обоснованным». «Площадка, которая предоставлялась для выступления рок-группе ДДТ, предполагала проведение концертного мероприятия, а никак не высказывание позиции отдельного лица на общественно значимые политические темы»,— отметил он, добавив, что Юрий Шевчук называл «войной» СВО и тем самым подменял цели спецоперации. «Никакие факты, которые излагал Шевчук, не подтвердились»,— заявил господин Ермолаев.

Судья ВС Башкирии Хаким Ахмеджанов оставил в силе постановление Советского райсуда Уфы. Мотивировочная часть решения судьи будет готова позже. Александр Передрук пообещал обжаловать это решение в Шестом кассационном суде и при необходимости в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где «есть шансы на положительный исход» (напомним, Россия не признает решения ЕСПЧ, вынесенные после выхода РФ из юрисдикции этого суда в марте 2022 года).

Венера Хисамова, Уфа