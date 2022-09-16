Конвенция по правам человека стала исключительно европейской

Сегодня, 16 сентября, Россия официально прекращает быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. К этой дате Институт права и публичной политики (внесен в реестр иноагентов) подготовил доклад об итогах членства России в Совете Европы. Его авторы подсчитали, что за 24 года Европейский суд по правам человека более 3 тыс. раз признал Россию нарушителем конвенции — и это каждое восьмое решение ЕСПЧ за все время его существования. Накануне Европейский суд вынес сразу 50 постановлений по жалобам россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Lutz / AP Фото: Christian Lutz / AP

Дата окончательного прекращения действия конвенции в отношении россиян — 16 сентября — была определена Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) еще в марте при обсуждении последствий прекращения членства России в организации. Участие в конвенции, которая была ратифицирована Россией в 1998 году, позволяло россиянам жаловаться в ЕСПЧ. Теперь суд перестанет рассматривать жалобы, поданные против России на действия, совершенные после 16 сентября. Впрочем, российские власти уже приняли закон об отказе выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта — дня прекращения членства РФ в Совете Европы.

Институт права и публичной политики (ИППП) изучил и проанализировал статистику ежегодных отчетов ЕСПЧ (последний касался итогов 2021 года). С 1959 года Европейский суд вынес более 24,5 тыс. постановлений. В 2002 году было вынесено первое постановление против России: ветеран ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Бурдов добился €3 тыс. компенсации за причиненный здоровью вред. К концу 2021 года ЕСПЧ вынес в отношении России в общей сложности 3116 постановлений. Таким образом, всего за 20 лет страна выбилась в лидеры по числу зафиксированных судом нарушений прав человека: каждое восьмое постановление за все время существования ЕСПЧ было вынесено против РФ (около 13%). Больше ЕСПЧ выносил постановления только против Турции — 3820. Однако эта страна ратифицировала конвенцию на 48 лет раньше России.

Согласно статистике, чаще всего Россия нарушала статьи конвенции, гарантирующие право на жизнь (ст. 2), запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ст. 3), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5). Так, 57,8% постановлений, где признавалось нарушение права на жизнь, были вынесены именно против России. С 2012 года ЕСПЧ присудил жертвам нарушений, совершенных Россией, около €120 млн — и это не считая рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Как сообщал “Ъ”, Россия не выплатила на момент выхода из СЕ компенсаций на €74 млн (также без учета ЮКОСа).

Также ИППП проанализировал, в какой степени Россия исполнила обязательства, принятые при вступлении в Совет Европы. Комитет по мониторингу ПАСЕ регулярно публиковал доклады и информационные записки на эту тему. Последняя такая записка была принята уже после разрыва России с организацией — 26 апреля 2022 года. По мнению комитета, из 32 обязательств не выполнены 12. Среди них, например, строгое соблюдение норм международного гуманитарного права, включая случаи вооруженных конфликтов на территории России. Провалилась и законодательная реформа по приведению законодательства РФ в соответствие с принципами и стандартами Совета Европы.

Десять обязательств оказались «частично выполненными». Среди них — пересмотр законодательства о полномочиях ФСБ, вопрос улучшения условий содержания под стражей, а также принятие закона о свободе передвижения и выборе места жительства. «Полностью выполнены» тоже десять пунктов — например, введение законодательной защиты для юристов и передача полномочий по управлению местами лишения свободы и исполнению приговоров от МВД к Минюсту.

«Годы членства в Совете Европы оставили большой след в российском законодательстве и судебной практике»,— заявила “Ъ” соавтор доклада, юрист ИППП Светлана Миронова. В качестве примеров она называет принятие закона об альтернативной гражданской службе, создание должности уполномоченного по правам человека, а также разработку новых кодексов — Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Гражданского и Гражданского процессуального. «А, например, благодаря участию в работе Венецианской комиссии Россия получала качественную экспертизу в отношении различных законов и законопроектов»,— говорит госпожа Миронова.

Сейчас из российских процессуальных кодексов уже исключены положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены национальных судебных решений и для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. «Мы из-под юрисдикции ЕСПЧ вышли, и их решения нас не интересуют»,— констатировал летом вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР).

Однако прекращение действия конвенции не означает, что подавать в ЕСПЧ жалобы против России больше нельзя, говорят правозащитники. Они указывают, что КМСЕ в марте определил, что рассмотрит все обращения на нарушения, совершенные до 16 сентября, а также продолжит контроль за уже вынесенными постановлениями ЕСПЧ. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что российский закон об отказе исполнять постановления ЕСПЧ не имеет юридической силы, поскольку нарушает обязательства России, взятые на себя в 1998 году. «А значит, все вынесенные решения, в том числе предполагающие пересмотр приговоров, изменения законодательства и выплату компенсаций, будут рано или поздно исполнены»,— уверен он.

Смысл жаловаться в ЕСПЧ по-прежнему есть, считает юрист «Команды против пыток» (создана вместо ликвидированного «Комитета против пыток», внесенного в реестр иностранных агентов) Ольга Садовская. Впрочем, у нее есть вопросы и к действиям Европейского суда: «То, как ЕСПЧ сейчас отсеивает очевидно приемлемые жалобы, не дает каких-то особых надежд на него. Возможно, что до 16 сентября они будут подходить к жалобам избирательно, а все попавшее в суд потом ляжет мертвым грузом на года». По прогнозам госпожи Садовской, адвокаты прекратят обращаться в ЕСПЧ практически сразу после 16 сентября, а правозащитники «еще сколько-то продержатся в парадигме "делай что должно, и будь что будет"».

У заявителей из России сохраняется возможность обращаться с жалобами в профильные комитеты ООН, напоминает юрист центра «Насилию.нет» (включен в реестр иноагентов) Дарьяна Грязнова: «Что будет более выгодно для заявителя — обращение в ООН или в ЕСПЧ (на нарушения, совершенные до 16 сентября.— “Ъ”), сказать сложно. Все зависит от цели, преследуемой заявителем. Мнения комитетов ООН по-прежнему обязательны для исполнения в России, и это признано высшими судами. Но они не присуждают конкретной компенсации, оставляя это на усмотрение властей. Также непонятно, как комитеты выдержат новую нагрузку».

15 сентября ЕСПЧ опубликовал сразу 50 решений против России. Часть из них касаются нарушений прав подследственных. Например, в деле «Советов и другие против России» (13 заявителей) ЕСПЧ в очередной раз указал на недопустимость содержания обвиняемых в «клетках» в зале суда. Пострадавшим назначены компенсации от €7,5 тыс. до почти €10 тыс. Другим шестерым заявителям ЕСПЧ присудил по €1 тыс. за недопустимые условия транспортировки в автозаках — Европейский суд часто указывал на эту проблему как на системную. Еще €7,5 тыс. ЕСПЧ присудил жителю Мурманской области Вячеславу Литвинову по делу о незаконной полицейской прослушке. Другие решения касались случаев необоснованных административных задержаний, чрезмерно длительного содержания под стражей и круглосуточного видеонаблюдения за заключенными.

Марина Царева