Юрий Шевчук примет участие в телемосте Петербург—Уфа

Советский райсуд Уфы в пятницу отказал музыканту Юрию Шевчуку, обвиняемому в дискредитации вооруженных сил РФ, в направлении административного дела для рассмотрения в Петербург, где проживает лидер группы ДДТ. Господина Шевчука обвиняют в дискредитации российской армии за ряд заявлений, сделанных в мае на концерте в столице Башкирии. При этом судья Юлия Егорова приобщила к материалам результаты проведенной по просьбе защиты психолингвистической экспертизы, из которых следует, что «спорный материал выступления Шевчука не содержит публичные призывы и негативную информацию о вооруженных силах РФ, включая негативную оценку их действий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Советском райсуде Уфы состоялось первое заседание по административному делу в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Господина Шевчука обвиняют в дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) после майского концерта в Уфе. Группа ДДТ на площадке «Уфа-арены» собрала тогда около 10 тыс. зрителей. В ходе трехчасового концерта на экранах во время выступления группы появлялись фразы: «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ) и «Нет войне». Сам фронтмен в ходе общения со зрителями сообщил, что «Родина — не жопа президента, чтобы ее мусолить и целовать». Протокол на музыканта составили сотрудники уфимского отдела полиции №7. В пресс-службе регионального МВД на следующий день после концерта “Ъ” уточнили, что протокол составлен «в связи с провокационными высказываниями» музыканта.

Материалы на Юрия Шевчука поступили в Советский райсуд Уфы. Оттуда по ходатайству Юрия Шевчука дело было направлено в Петербург, где он живет. Впрочем, Дзержинский районный суд отказался начать рассмотрение. Как объяснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, «в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ». Поэтому дело было возвращено уфимской полиции для устранения недостатков.

Отметим, ранее, отвечая на вопрос “Ъ”, за какие конкретно фразы его преследуют, господин Шевчук сказал, что не знает: «Я ведь там (на концерте.— “Ъ”) много чего говорил».

15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд Уфы, а 18 июля дело было отправлено по подведомственности в Советский районный суд города.

В пятницу Юрий Шевчук не участвовал в судебном заседании. Представляющий его интересы адвокат Александр Передрук ходатайствовал о передаче дела в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга. Судья Юлия Егорова просьбу отклонила. Если господину Шевчуку неудобно приезжать в Уфу, он может участвовать в судебных процессах по видео-конференц-связи, сообщила она. Другое ходатайство адвоката музыканта — об отложении заседания — судья удовлетворила. Александр Передрук попросил время для ознакомления с материалами дела, пояснив, что его подзащитный так и не получил протокол, на основании которого его привлекают к ответственности.

При этом суд приобщил к материалам дела психолингвистическую экспертизу, проведенную по просьбе защиты специалистами Нижегородского госуниверситета, и видеозапись выступления Юрия Шевчука в Уфе.

«Согласно указанному заключению, спорный материал выступления Шевчука не содержит публичные призывы, не содержит негативную информацию о вооруженных силах РФ, включая негативную оценку их действий. А также в нем отсутствует негативная информация, выраженная в форме утверждения, о фактах в отношении какого-либо лица»,— отметил адвокат.

После судебного заседания Александр Передрук сообщил, что в следующем судебном заседании он будет ходатайствовать также о направлении судебного запроса в Конституционный суд РФ о соответствии ст. 20.3.3 КоАП РФ Конституции РФ. «Судебный запрос в КС — единственная возможность сейчас добиться признания этой нормы неконституционной,— пояснил господин Передрук.— Аналогичные ходатайства в российские суды ранее готовила, в частности, Ольга Подоплелова (глава юридической службы фонда помощи заключенным "Русь сидящая", внесенного в реестр иноагентов.— “Ъ”), однако мне неизвестно, чтобы суды удовлетворили хотя бы одно такое обращение защиты по делам о дискредитации». Александр Передрук пояснил необходимость проверки нормы тем, что она «не допускает никакой критики, никакой свободы выражения мнения». Всего, по данным проекта «Сетевые свободы», с 5 марта в РФ составлено более 3,3 тыс. протоколов о «дискредитации» армии РФ.

Венера Хисамова, Уфа; Мария Старикова