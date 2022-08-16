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Дискредитация — это рок

Суд оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тыс. рублей

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук признан судом в Уфе виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафован на 50 тыс. руб. Протокол на музыканта был составлен полицией в мае 2022 года после концерта в столице Башкирии. Защита настаивала: Юрий Шевчук — пацифист, который и раньше выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Ираке, а на своем концерте в Уфе не упоминал слов «армия» или «вооруженные силы РФ». Представители обвинения на это заметили, что словосочетание «наполеоновские планы» в том числе предполагает проведение захватнической политики с помощью вооруженных сил, оружия массового поражения. Юрий Шевчук дал понять «Ъ», что нынешнее преследование напоминает ему времена, «когда рок был фактически» запрещен.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сотрудники отдела №7 УМВД по Уфе составили протокол на Юрия Шевчука 18 мая 2022 года после концерта в этом городе, во время которого лидер «ДДТ», в частности, заявил, что «Родина — не жопа президента, чтобы ее мусолить и целовать», а на экранах появлялись фразы: «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ») и «Нет войне». На следующий день материал о привлечении Юрия Шевчука к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ) поступил в Советский райсуд башкирской столицы, который передал дело в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга — по месту жительства обвиняемого.

30 мая стало известно, что материалы вернулись обратно в Уфу. Петербургский суд тогда установил, что в протоколе не описано событие правонарушения, а также не указано, в чем именно выражались публичные призывы к воспрепятствованию использованию ВС РФ. На Юрия Шевчука был составлен новый протокол. Спустя полтора месяца Дзержинский районный суд повторно вернул дело в Уфу.

Юрий Шевчук не участвовал в судебном заседании. Его адвокат Александр Передрук пояснил, что музыкант находится на карантине из-за контакта с больными коронавирусной инфекцией. Господин Передрук также сообщил, что его подзащитный до сих пор не получил копию протокола, и это является процессуальным правонарушением.

Сотрудник МВД Башкирии Олег Ермолаев в ответ попросил приобщить материалы, свидетельствующие, по его словам, что сотрудники МВД в Санкт-Петербурге предпринимали меры по уведомлению Юрия Шевчука о протоколе. «Был осуществлен выезд. Вчера Шевчук отсутствовал у себя дома по месту жительства»,— сказал полицейский и добавил, что лидера ДДТ уведомляли и по телефону, и с помощью мессенджеров.

Ходатайство вызвало недоумение у адвоката музыканта. Он заподозрил, что полицейские пытаются устранить задним числом недостатки в материалах дела, чтобы невозможно было прекратить его по административно-процессуальным основаниям.

«У нас состоялась судебное заседание в Советском райсуде, неоднократно материалы дела рассматривались и Дзержинским райсудом,— уточнил он.— И сейчас, когда дело находится в стадии рассмотрения по существу, сотрудники полиции пытаются вручить копию протокола моему доверителю. Это говорит о том, что они не отрицают тот факт, что ранее этот протокол ему не вручался и документов, подтверждающих обратное, нет». Судья Советского райсуда Юлия Егорова в итоге отказала господину Ермолаеву в удовлетворении ходатайства.

Александр Передрук попросил приобщить экспертизу лингвиста Елены Новожиловой. Эксперт, подчеркнул адвокат, не нашел в словах его подзащитного дискредитации армии. Судья ходатайство удовлетворила.

Господин Передрук тем временем приступил к допросу сотрудницы МВД Рашиды Камаловой, которая составила административный протокол в отношении музыканта. Она сообщила, что обеспечивала безопасность зрителей на концерте и услышала спорные фразы Юрия Шевчука.

Минюст разъяснил, чем фейки отличаются от дискредитации армии

«Какие слова Шевчука дискредитировали армию?» — спросил адвокат. «"Мы против войны". Впоследствии я задавала ему уточняющий вопрос, какую войну он имеет в виду? Он сказал, что в Украине»,— ответила Рашида Камалова. Александр Передрук попросил уточнить, в какой момент выступления музыкант это конкретизировал. «Во второй части своих высказываний»,— ответила сотрудница полиции. «Почему вы считаете, что эти две части его выступления имеют связь? С учетом того, что прошло три часа времени между словами»,— задал вопрос защитник, на что Рашида Камалова ответила, что концерт единый.

«А если бы он произнес эти слова на следующий день, можно было бы считать, что это одно правонарушение?» — не отступал Александр Передрук. «Это было бы длящимся правонарушением»,— сообщила госпожа Камалова.

«А если через год скажет? Это тоже можно будет добавить в протокол?» — спросил адвокат. Сотрудница МВД ответила, что не хочет отвечать на последний вопрос. «Вы свидетель, вы обязаны»,— напомнил ей адвокат, но не стал настаивать на ответе.

В прениях господин Передрук сообщил о противоречиях в составленном полицейскими протоколе: из документа невозможно понять, когда было совершено предполагаемое правонарушение, установить дату и город. Адвокат настаивал, что Юрий Шевчук — пацифист. Музыкант и раньше выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Ираке, а на своем концерте не упоминал слова «армия» или сочетания «вооруженные силы РФ», подчеркнул Александр Передрук. Он предложил прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения и доказательной базы.

Заявление Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии

Заявление Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии

Фото: t.me / pchikov

Заявление Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии

Фото: t.me / pchikov

Господин Ермолаев на прениях утверждал, что время, которое было указано в протоколе, охватывало период проведения концертных мероприятий, а сам протокол был составлен законно. В частности, представитель полиции процитировал президента России Владимира Путина, который назвал спецоперацию «защитой интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержанием международного мира и безопасности».

Эти незыблемые «демократические основы» страны, как сообщил господин Ермолаев, «были подвергнуты сомнению со стороны Шевчука» в том моменте, когда он сравнил президента Путина с Цезарем, у которого «наполеоновские планы».

«Если обратиться к истории, то наполеоновские планы в том числе предполагают проведение захватнической политики с помощью вооруженных сил, оружия массового поражения. В этом случае ВС эти мероприятия не проводят»,— добавил господин Ермолаев.

Русские музыканты против обиды и ненависти

Юрий Шевчук, которого «Ъ» попросил прокомментировать процесс, был краток. Он сообщил, что неоднократные переносы дела из одного суда в другой связаны с резонансом, вызванным его персоной. Музыкант дал понять, что нынешнее преследование очень напоминает ему времена, «когда рок был фактически» запрещен.

Защита лидера ДДТ намерена обжаловать решение в Верховном суде Башкирии.

Венера Хисамова, Уфа; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург

Фотогалерея

Творческий путь Юрия Шевчука

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«Я татарин на лицо да с фамилией хохляцкой» &lt;br>Юрий Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное Магаданской области в украинско-татарской семье. С ранних лет тянулся к творчеству. Увлекался рисованием, а когда семья переехала в Нальчик, к художественной школе добавилась музыкальная. Сначала играл на баяне, в школьные годы самостоятельно освоил гитару. Когда будущему музыканту исполнилось 13 лет, семья перебралась в Уфу. В 1981 году окончил художественно-графический факультет Уфимского педагогического института

«Я татарин на лицо да с фамилией хохляцкой»
Юрий Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное Магаданской области в украинско-татарской семье. С ранних лет тянулся к творчеству. Увлекался рисованием, а когда семья переехала в Нальчик, к художественной школе добавилась музыкальная. Сначала играл на баяне, в школьные годы самостоятельно освоил гитару. Когда будущему музыканту исполнилось 13 лет, семья перебралась в Уфу. В 1981 году окончил художественно-графический факультет Уфимского педагогического института

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Рок — это не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда что-то плохо. Об этом надо петь и говорить» &lt;br>В студенческие годы писал стихи и исполнял их под гитару, участвовал в творческой самодеятельности, играл в любительских группах. В 1979 году Юрий Шевчук был приглашен в музыкальную группу. С репертуаром из песен на его тексты ансамбль, не имевший в то время названия, выступал на студенческих вечерах, в кинотеатрах и домах культуры. Позже группа стала лауреатом Башкирского республиканского конкурса антивоенной песни

«Рок — это не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда что-то плохо. Об этом надо петь и говорить»
В студенческие годы писал стихи и исполнял их под гитару, участвовал в творческой самодеятельности, играл в любительских группах. В 1979 году Юрий Шевчук был приглашен в музыкальную группу. С репертуаром из песен на его тексты ансамбль, не имевший в то время названия, выступал на студенческих вечерах, в кинотеатрах и домах культуры. Позже группа стала лауреатом Башкирского республиканского конкурса антивоенной песни

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

«Творческий человек — артист, поэт, композитор или музыкант — не может распыляться сразу на несколько фронтов. Он должен заниматься только своим делом, чтобы достичь поставленной цели» &lt;br>В 1980 году в студии звукозаписи Башкирского телевидения был записан первый магнитоальбом коллектива, ныне известный под названием «ДДТ-1»

«Творческий человек — артист, поэт, композитор или музыкант — не может распыляться сразу на несколько фронтов. Он должен заниматься только своим делом, чтобы достичь поставленной цели»
В 1980 году в студии звукозаписи Башкирского телевидения был записан первый магнитоальбом коллектива, ныне известный под названием «ДДТ-1»

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1982 году группа Юрия Шевчука получила название ДДТ — по сочетанию букв химического вещества дихлор-дифенил-трихлорметилметан, использовавшегося при борьбе с насекомыми-паразитами. Тогда же группа стала лауреатом всесоюзного конкурса «Золотой камертон», организованного газетой «Комсомольская правда», с песней «Не стреляй!»

В 1982 году группа Юрия Шевчука получила название ДДТ — по сочетанию букв химического вещества дихлор-дифенил-трихлорметилметан, использовавшегося при борьбе с насекомыми-паразитами. Тогда же группа стала лауреатом всесоюзного конкурса «Золотой камертон», организованного газетой «Комсомольская правда», с песней «Не стреляй!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Каждый концерт должен быть как последний, иначе это ложь» &lt;br>Песни ДДТ быстро завоевали популярность, но их тематика привела к конфликту с властями: после выхода альбома «Периферия» концерты группы несколько раз отменялись, а Юрия Шевчука исключили из комсомола за песню «Наполним небо добротой», которую посчитали религиозной пропагандой. Из-за травли и по рекомендации КГБ Шевчук был вынужден покинуть Уфу и некоторое время путешествовал по стране, пока не переехал в Ленинград. Там он восстановил ДДТ в новом составе

«Каждый концерт должен быть как последний, иначе это ложь»
Песни ДДТ быстро завоевали популярность, но их тематика привела к конфликту с властями: после выхода альбома «Периферия» концерты группы несколько раз отменялись, а Юрия Шевчука исключили из комсомола за песню «Наполним небо добротой», которую посчитали религиозной пропагандой. Из-за травли и по рекомендации КГБ Шевчук был вынужден покинуть Уфу и некоторое время путешествовал по стране, пока не переехал в Ленинград. Там он восстановил ДДТ в новом составе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«А суть-то она проста очень – нужно жить в мире и любить человека» &lt;br>В 1987 году группа ДДТ представила новую программу на пятом Ленинградском рок-фестивале и, по оценкам экспертов, стала его главным событием. В 1988 году группа совершила свой первый концертный тур по стране — от Белоруссии до Дальнего Востока. В том же году была записана первая официальная пластинка ДДТ «Я получил эту роль», разошедшаяся тиражом около двух миллионов экземпляров. Песня, давшая название альбому, надолго стала гимном советского рок-движения

«А суть-то она проста очень – нужно жить в мире и любить человека»
В 1987 году группа ДДТ представила новую программу на пятом Ленинградском рок-фестивале и, по оценкам экспертов, стала его главным событием. В 1988 году группа совершила свой первый концертный тур по стране — от Белоруссии до Дальнего Востока. В том же году была записана первая официальная пластинка ДДТ «Я получил эту роль», разошедшаяся тиражом около двух миллионов экземпляров. Песня, давшая название альбому, надолго стала гимном советского рок-движения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Все дело за вами: какие песни вы будете петь, такой и будет наша страна» &lt;br>Настоящий успех пришел к группе в 1990-е. Тогда же были записаны и главные хиты ДДТ: «Что такое осень», «В последнюю осень», «Дождь», «Родина», «Ночь-Людмила» и многие другие. Успех группы оказался тесно связан с личной трагедией для Юрия Шевчука — 13 марта 1992 года от рака головного мозга умерла его супруга Эльмира. Принесший огромную популярность группе альбом «Актриса Весна» был посвящен ее памяти

«Все дело за вами: какие песни вы будете петь, такой и будет наша страна»
Настоящий успех пришел к группе в 1990-е. Тогда же были записаны и главные хиты ДДТ: «Что такое осень», «В последнюю осень», «Дождь», «Родина», «Ночь-Людмила» и многие другие. Успех группы оказался тесно связан с личной трагедией для Юрия Шевчука — 13 марта 1992 года от рака головного мозга умерла его супруга Эльмира. Принесший огромную популярность группе альбом «Актриса Весна» был посвящен ее памяти

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Новая жизнь никогда не дается даром» &lt;br>Песни Юрия Шевчука часто становились реакцией на события в стране. Противостояние президента Бориса Ельцина и парламента в 1993 году («Правда на правду»), война в Чечне («Мертвый город. Рождество») и многие другие события находили отклик в его творчестве, превращаясь в сюжеты для новых песен. Шевчук активно гастролировал во время первой чеченской кампании, проводя концерты как среди военных, так и среди местных жителей. После завершения войны он поддерживал ветеранов, отправляя их за свой счет на лечение в Германию, покупая протезы и инвалидные коляски

«Новая жизнь никогда не дается даром»
Песни Юрия Шевчука часто становились реакцией на события в стране. Противостояние президента Бориса Ельцина и парламента в 1993 году («Правда на правду»), война в Чечне («Мертвый город. Рождество») и многие другие события находили отклик в его творчестве, превращаясь в сюжеты для новых песен. Шевчук активно гастролировал во время первой чеченской кампании, проводя концерты как среди военных, так и среди местных жителей. После завершения войны он поддерживал ветеранов, отправляя их за свой счет на лечение в Германию, покупая протезы и инвалидные коляски

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

«Политической цензуры не будет, если мы с вами не будем рабами» &lt;br>Юрий Шевчук неоднократно посещал горячие точки планеты. Помимо Чечни выступал в Таджикистане (1996), Белграде (1999), Косово (2000) и Афганистане (2002). Выпустил несколько сборников своих стихов. В 1999 году издательство «Фонд русской поэзии» выпустило его первую книгу «Защитники Трои». В 2009 году вышла книга стихов «Сольник»

«Политической цензуры не будет, если мы с вами не будем рабами»
Юрий Шевчук неоднократно посещал горячие точки планеты. Помимо Чечни выступал в Таджикистане (1996), Белграде (1999), Косово (2000) и Афганистане (2002). Выпустил несколько сборников своих стихов. В 1999 году издательство «Фонд русской поэзии» выпустило его первую книгу «Защитники Трои». В 2009 году вышла книга стихов «Сольник»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Юрий Шевчук также пробовал свои силы и в кино. За его плечами есть как камео, так и полноценные роли. Он сыграл главного персонажа Ивана Христофорова в драме «Духов день», появлялся в комедии «Вовочка», мелодраме «Жила-была одна баба» и телесериале «Батюшка», для которого написал саундтрек. Также он писал музыку для фильмов «Географ глобус пропил», «Generation П», «Господа офицеры», «Азазель» и других

Юрий Шевчук также пробовал свои силы и в кино. За его плечами есть как камео, так и полноценные роли. Он сыграл главного персонажа Ивана Христофорова в драме «Духов день», появлялся в комедии «Вовочка», мелодраме «Жила-была одна баба» и телесериале «Батюшка», для которого написал саундтрек. Также он писал музыку для фильмов «Географ глобус пропил», «Generation П», «Господа офицеры», «Азазель» и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Юрий Шевчук — активный участник протестных митингов. Неоднократно выражал несогласие с властью. В 2008 году участвовал в «Марше несогласных» в Санкт-Петербурге, в 2010 году выступал в защиту Химкинского леса, в 2012 году принимал участие в митинге «За честные выборы» на Болотной площади в Москве

Юрий Шевчук — активный участник протестных митингов. Неоднократно выражал несогласие с властью. В 2008 году участвовал в «Марше несогласных» в Санкт-Петербурге, в 2010 году выступал в защиту Химкинского леса, в 2012 году принимал участие в митинге «За честные выборы» на Болотной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«С властью никаких дел не имею. И она со мной тоже. Единственная эротическая связь с ней — это наши налоги» &lt;br>На фото: Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкальный критик, искусствовед Артемий Троицкий (справа) во время рассмотрения дела о защите чести и достоинства отставного майора ГИБДД Николая Хованского к Артемию Троицкому в судебном участке мирового судьи Савеловского района

«С властью никаких дел не имею. И она со мной тоже. Единственная эротическая связь с ней — это наши налоги»
На фото: Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкальный критик, искусствовед Артемий Троицкий (справа) во время рассмотрения дела о защите чести и достоинства отставного майора ГИБДД Николая Хованского к Артемию Троицкому в судебном участке мирового судьи Савеловского района

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В мае 2010 года во время благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц» в Михайловском театре Санкт-Петербурга Юрий Шевчук обратился к присутствующему на мероприятии премьеру России Владимиру Путину с вопросом о перспективе демократии и свободе слова в России. Когда Шевчук только начал говорить, Владимир Путин спросил его: «А как вас зовут, извините?». В ответ последовала ставшая знаменитой фраза: «Юра Шевчук, музыкант»

В мае 2010 года во время благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц» в Михайловском театре Санкт-Петербурга Юрий Шевчук обратился к присутствующему на мероприятии премьеру России Владимиру Путину с вопросом о перспективе демократии и свободе слова в России. Когда Шевчук только начал говорить, Владимир Путин спросил его: «А как вас зовут, извините?». В ответ последовала ставшая знаменитой фраза: «Юра Шевчук, музыкант»

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Во время конфликта в Донбассе между республиками ДНР и ЛНР и украинскими властями Юрий Шевчук опубликовал статью, в которой осудил радикализм и военные действия, приведшие к гибели людей в Киеве, Славянске и Одессе, и призвал стороны к миру. Кроме того, он перечислил весь гонорар за концерт 18 июня 2014 года в Зеленом театре в фонд Доктора Лизы для помощи пострадавшим жителям Донбасса

Во время конфликта в Донбассе между республиками ДНР и ЛНР и украинскими властями Юрий Шевчук опубликовал статью, в которой осудил радикализм и военные действия, приведшие к гибели людей в Киеве, Славянске и Одессе, и призвал стороны к миру. Кроме того, он перечислил весь гонорар за концерт 18 июня 2014 года в Зеленом театре в фонд Доктора Лизы для помощи пострадавшим жителям Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

«Иногда мне кажется, что в наше время быть человеком – уже подвиг» &lt;br>По словам российской актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой, Юрий Шевчук «был у истоков настоящего — не формального, а настоящего — зарождения благотворительного фонда &quot;Подари жизнь&quot;»

«Иногда мне кажется, что в наше время быть человеком – уже подвиг»
По словам российской актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой, Юрий Шевчук «был у истоков настоящего — не формального, а настоящего — зарождения благотворительного фонда "Подари жизнь"»

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

«Что ты вбиваешь в искусство, таким оно и становится. Если ты одержим бесами, они будут кричать в каждом твоем куплете. Если ты продираешься сквозь грязь жизни к свету, это тоже отражается в твоем творчестве»

«Что ты вбиваешь в искусство, таким оно и становится. Если ты одержим бесами, они будут кричать в каждом твоем куплете. Если ты продираешься сквозь грязь жизни к свету, это тоже отражается в твоем творчестве»

Фото: Коммерсантъ / Олег Яровиков  /  купить фото

«Российский рок переживает не лучшие времена. Если его раньше цензурировала политика, то теперь вместе с ней и шоу-бизнес, деньги» &lt;br>Помимо музыкальной деятельности, Юрий Шевчук активно занимается поиском молодых коллективов. Множество молодых рок-групп выступали на одной площадке вместе с ДДТ. В 2007 году лидер группы стал лауреатом российской премии «Триумф» за выдающиеся достижения в области литературы и искусства

«Российский рок переживает не лучшие времена. Если его раньше цензурировала политика, то теперь вместе с ней и шоу-бизнес, деньги»
Помимо музыкальной деятельности, Юрий Шевчук активно занимается поиском молодых коллективов. Множество молодых рок-групп выступали на одной площадке вместе с ДДТ. В 2007 году лидер группы стал лауреатом российской премии «Триумф» за выдающиеся достижения в области литературы и искусства

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

«Знаете, есть такая профессия — официант. Я уважительно отношусь к официантам в ресторане, но официант в искусстве — это чудовищно. Так вот наши поп-исполнители — даже не официанты в искусстве, а просто поющие официанты» &lt;br>Группа ДДТ во главе с ее бессменным лидером выступает до сих пор. В 2021 году она выпустила двадцать первый студийный альбом «Творчество в пустоте»

«Знаете, есть такая профессия — официант. Я уважительно отношусь к официантам в ресторане, но официант в искусстве — это чудовищно. Так вот наши поп-исполнители — даже не официанты в искусстве, а просто поющие официанты»
Группа ДДТ во главе с ее бессменным лидером выступает до сих пор. В 2021 году она выпустила двадцать первый студийный альбом «Творчество в пустоте»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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«Я татарин на лицо да с фамилией хохляцкой»
Юрий Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное Магаданской области в украинско-татарской семье. С ранних лет тянулся к творчеству. Увлекался рисованием, а когда семья переехала в Нальчик, к художественной школе добавилась музыкальная. Сначала играл на баяне, в школьные годы самостоятельно освоил гитару. Когда будущему музыканту исполнилось 13 лет, семья перебралась в Уфу. В 1981 году окончил художественно-графический факультет Уфимского педагогического института

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Рок — это не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда что-то плохо. Об этом надо петь и говорить»
В студенческие годы писал стихи и исполнял их под гитару, участвовал в творческой самодеятельности, играл в любительских группах. В 1979 году Юрий Шевчук был приглашен в музыкальную группу. С репертуаром из песен на его тексты ансамбль, не имевший в то время названия, выступал на студенческих вечерах, в кинотеатрах и домах культуры. Позже группа стала лауреатом Башкирского республиканского конкурса антивоенной песни

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

«Творческий человек — артист, поэт, композитор или музыкант — не может распыляться сразу на несколько фронтов. Он должен заниматься только своим делом, чтобы достичь поставленной цели»
В 1980 году в студии звукозаписи Башкирского телевидения был записан первый магнитоальбом коллектива, ныне известный под названием «ДДТ-1»

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1982 году группа Юрия Шевчука получила название ДДТ — по сочетанию букв химического вещества дихлор-дифенил-трихлорметилметан, использовавшегося при борьбе с насекомыми-паразитами. Тогда же группа стала лауреатом всесоюзного конкурса «Золотой камертон», организованного газетой «Комсомольская правда», с песней «Не стреляй!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Каждый концерт должен быть как последний, иначе это ложь»
Песни ДДТ быстро завоевали популярность, но их тематика привела к конфликту с властями: после выхода альбома «Периферия» концерты группы несколько раз отменялись, а Юрия Шевчука исключили из комсомола за песню «Наполним небо добротой», которую посчитали религиозной пропагандой. Из-за травли и по рекомендации КГБ Шевчук был вынужден покинуть Уфу и некоторое время путешествовал по стране, пока не переехал в Ленинград. Там он восстановил ДДТ в новом составе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«А суть-то она проста очень – нужно жить в мире и любить человека»
В 1987 году группа ДДТ представила новую программу на пятом Ленинградском рок-фестивале и, по оценкам экспертов, стала его главным событием. В 1988 году группа совершила свой первый концертный тур по стране — от Белоруссии до Дальнего Востока. В том же году была записана первая официальная пластинка ДДТ «Я получил эту роль», разошедшаяся тиражом около двух миллионов экземпляров. Песня, давшая название альбому, надолго стала гимном советского рок-движения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Все дело за вами: какие песни вы будете петь, такой и будет наша страна»
Настоящий успех пришел к группе в 1990-е. Тогда же были записаны и главные хиты ДДТ: «Что такое осень», «В последнюю осень», «Дождь», «Родина», «Ночь-Людмила» и многие другие. Успех группы оказался тесно связан с личной трагедией для Юрия Шевчука — 13 марта 1992 года от рака головного мозга умерла его супруга Эльмира. Принесший огромную популярность группе альбом «Актриса Весна» был посвящен ее памяти

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Новая жизнь никогда не дается даром»
Песни Юрия Шевчука часто становились реакцией на события в стране. Противостояние президента Бориса Ельцина и парламента в 1993 году («Правда на правду»), война в Чечне («Мертвый город. Рождество») и многие другие события находили отклик в его творчестве, превращаясь в сюжеты для новых песен. Шевчук активно гастролировал во время первой чеченской кампании, проводя концерты как среди военных, так и среди местных жителей. После завершения войны он поддерживал ветеранов, отправляя их за свой счет на лечение в Германию, покупая протезы и инвалидные коляски

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

«Политической цензуры не будет, если мы с вами не будем рабами»
Юрий Шевчук неоднократно посещал горячие точки планеты. Помимо Чечни выступал в Таджикистане (1996), Белграде (1999), Косово (2000) и Афганистане (2002). Выпустил несколько сборников своих стихов. В 1999 году издательство «Фонд русской поэзии» выпустило его первую книгу «Защитники Трои». В 2009 году вышла книга стихов «Сольник»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Юрий Шевчук также пробовал свои силы и в кино. За его плечами есть как камео, так и полноценные роли. Он сыграл главного персонажа Ивана Христофорова в драме «Духов день», появлялся в комедии «Вовочка», мелодраме «Жила-была одна баба» и телесериале «Батюшка», для которого написал саундтрек. Также он писал музыку для фильмов «Географ глобус пропил», «Generation П», «Господа офицеры», «Азазель» и других

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Юрий Шевчук — активный участник протестных митингов. Неоднократно выражал несогласие с властью. В 2008 году участвовал в «Марше несогласных» в Санкт-Петербурге, в 2010 году выступал в защиту Химкинского леса, в 2012 году принимал участие в митинге «За честные выборы» на Болотной площади в Москве

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«С властью никаких дел не имею. И она со мной тоже. Единственная эротическая связь с ней — это наши налоги»
На фото: Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкальный критик, искусствовед Артемий Троицкий (справа) во время рассмотрения дела о защите чести и достоинства отставного майора ГИБДД Николая Хованского к Артемию Троицкому в судебном участке мирового судьи Савеловского района

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В мае 2010 года во время благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц» в Михайловском театре Санкт-Петербурга Юрий Шевчук обратился к присутствующему на мероприятии премьеру России Владимиру Путину с вопросом о перспективе демократии и свободе слова в России. Когда Шевчук только начал говорить, Владимир Путин спросил его: «А как вас зовут, извините?». В ответ последовала ставшая знаменитой фраза: «Юра Шевчук, музыкант»

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Во время конфликта в Донбассе между республиками ДНР и ЛНР и украинскими властями Юрий Шевчук опубликовал статью, в которой осудил радикализм и военные действия, приведшие к гибели людей в Киеве, Славянске и Одессе, и призвал стороны к миру. Кроме того, он перечислил весь гонорар за концерт 18 июня 2014 года в Зеленом театре в фонд Доктора Лизы для помощи пострадавшим жителям Донбасса

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

«Иногда мне кажется, что в наше время быть человеком – уже подвиг»
По словам российской актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой, Юрий Шевчук «был у истоков настоящего — не формального, а настоящего — зарождения благотворительного фонда "Подари жизнь"»

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

«Что ты вбиваешь в искусство, таким оно и становится. Если ты одержим бесами, они будут кричать в каждом твоем куплете. Если ты продираешься сквозь грязь жизни к свету, это тоже отражается в твоем творчестве»

Фото: Коммерсантъ / Олег Яровиков  /  купить фото

«Российский рок переживает не лучшие времена. Если его раньше цензурировала политика, то теперь вместе с ней и шоу-бизнес, деньги»
Помимо музыкальной деятельности, Юрий Шевчук активно занимается поиском молодых коллективов. Множество молодых рок-групп выступали на одной площадке вместе с ДДТ. В 2007 году лидер группы стал лауреатом российской премии «Триумф» за выдающиеся достижения в области литературы и искусства

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

«Знаете, есть такая профессия — официант. Я уважительно отношусь к официантам в ресторане, но официант в искусстве — это чудовищно. Так вот наши поп-исполнители — даже не официанты в искусстве, а просто поющие официанты»
Группа ДДТ во главе с ее бессменным лидером выступает до сих пор. В 2021 году она выпустила двадцать первый студийный альбом «Творчество в пустоте»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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