Дискредитация — это рок

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук признан судом в Уфе виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафован на 50 тыс. руб. Протокол на музыканта был составлен полицией в мае 2022 года после концерта в столице Башкирии. Защита настаивала: Юрий Шевчук — пацифист, который и раньше выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Ираке, а на своем концерте в Уфе не упоминал слов «армия» или «вооруженные силы РФ». Представители обвинения на это заметили, что словосочетание «наполеоновские планы» в том числе предполагает проведение захватнической политики с помощью вооруженных сил, оружия массового поражения. Юрий Шевчук дал понять «Ъ», что нынешнее преследование напоминает ему времена, «когда рок был фактически» запрещен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сотрудники отдела №7 УМВД по Уфе составили протокол на Юрия Шевчука 18 мая 2022 года после концерта в этом городе, во время которого лидер «ДДТ», в частности, заявил, что «Родина — не жопа президента, чтобы ее мусолить и целовать», а на экранах появлялись фразы: «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ») и «Нет войне». На следующий день материал о привлечении Юрия Шевчука к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ) поступил в Советский райсуд башкирской столицы, который передал дело в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга — по месту жительства обвиняемого.

30 мая стало известно, что материалы вернулись обратно в Уфу. Петербургский суд тогда установил, что в протоколе не описано событие правонарушения, а также не указано, в чем именно выражались публичные призывы к воспрепятствованию использованию ВС РФ. На Юрия Шевчука был составлен новый протокол. Спустя полтора месяца Дзержинский районный суд повторно вернул дело в Уфу.

Юрий Шевчук не участвовал в судебном заседании. Его адвокат Александр Передрук пояснил, что музыкант находится на карантине из-за контакта с больными коронавирусной инфекцией. Господин Передрук также сообщил, что его подзащитный до сих пор не получил копию протокола, и это является процессуальным правонарушением.

Сотрудник МВД Башкирии Олег Ермолаев в ответ попросил приобщить материалы, свидетельствующие, по его словам, что сотрудники МВД в Санкт-Петербурге предпринимали меры по уведомлению Юрия Шевчука о протоколе. «Был осуществлен выезд. Вчера Шевчук отсутствовал у себя дома по месту жительства»,— сказал полицейский и добавил, что лидера ДДТ уведомляли и по телефону, и с помощью мессенджеров.

Ходатайство вызвало недоумение у адвоката музыканта. Он заподозрил, что полицейские пытаются устранить задним числом недостатки в материалах дела, чтобы невозможно было прекратить его по административно-процессуальным основаниям.

«У нас состоялась судебное заседание в Советском райсуде, неоднократно материалы дела рассматривались и Дзержинским райсудом,— уточнил он.— И сейчас, когда дело находится в стадии рассмотрения по существу, сотрудники полиции пытаются вручить копию протокола моему доверителю. Это говорит о том, что они не отрицают тот факт, что ранее этот протокол ему не вручался и документов, подтверждающих обратное, нет». Судья Советского райсуда Юлия Егорова в итоге отказала господину Ермолаеву в удовлетворении ходатайства.

Александр Передрук попросил приобщить экспертизу лингвиста Елены Новожиловой. Эксперт, подчеркнул адвокат, не нашел в словах его подзащитного дискредитации армии. Судья ходатайство удовлетворила.

Господин Передрук тем временем приступил к допросу сотрудницы МВД Рашиды Камаловой, которая составила административный протокол в отношении музыканта. Она сообщила, что обеспечивала безопасность зрителей на концерте и услышала спорные фразы Юрия Шевчука.

«Какие слова Шевчука дискредитировали армию?» — спросил адвокат. «"Мы против войны". Впоследствии я задавала ему уточняющий вопрос, какую войну он имеет в виду? Он сказал, что в Украине»,— ответила Рашида Камалова. Александр Передрук попросил уточнить, в какой момент выступления музыкант это конкретизировал. «Во второй части своих высказываний»,— ответила сотрудница полиции. «Почему вы считаете, что эти две части его выступления имеют связь? С учетом того, что прошло три часа времени между словами»,— задал вопрос защитник, на что Рашида Камалова ответила, что концерт единый.

«А если бы он произнес эти слова на следующий день, можно было бы считать, что это одно правонарушение?» — не отступал Александр Передрук. «Это было бы длящимся правонарушением»,— сообщила госпожа Камалова.

«А если через год скажет? Это тоже можно будет добавить в протокол?» — спросил адвокат. Сотрудница МВД ответила, что не хочет отвечать на последний вопрос. «Вы свидетель, вы обязаны»,— напомнил ей адвокат, но не стал настаивать на ответе.

В прениях господин Передрук сообщил о противоречиях в составленном полицейскими протоколе: из документа невозможно понять, когда было совершено предполагаемое правонарушение, установить дату и город. Адвокат настаивал, что Юрий Шевчук — пацифист. Музыкант и раньше выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Ираке, а на своем концерте не упоминал слова «армия» или сочетания «вооруженные силы РФ», подчеркнул Александр Передрук. Он предложил прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения и доказательной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявление Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии

Фото: t.me / pchikov Заявление Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии

Фото: t.me / pchikov

Господин Ермолаев на прениях утверждал, что время, которое было указано в протоколе, охватывало период проведения концертных мероприятий, а сам протокол был составлен законно. В частности, представитель полиции процитировал президента России Владимира Путина, который назвал спецоперацию «защитой интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержанием международного мира и безопасности».

Эти незыблемые «демократические основы» страны, как сообщил господин Ермолаев, «были подвергнуты сомнению со стороны Шевчука» в том моменте, когда он сравнил президента Путина с Цезарем, у которого «наполеоновские планы».

«Если обратиться к истории, то наполеоновские планы в том числе предполагают проведение захватнической политики с помощью вооруженных сил, оружия массового поражения. В этом случае ВС эти мероприятия не проводят»,— добавил господин Ермолаев.

Юрий Шевчук, которого «Ъ» попросил прокомментировать процесс, был краток. Он сообщил, что неоднократные переносы дела из одного суда в другой связаны с резонансом, вызванным его персоной. Музыкант дал понять, что нынешнее преследование очень напоминает ему времена, «когда рок был фактически» запрещен.

Защита лидера ДДТ намерена обжаловать решение в Верховном суде Башкирии.

Венера Хисамова, Уфа; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург