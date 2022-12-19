Белгородский губернатор назвал систему оповещения об обстрелах неэффективной и раздражающей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в правительстве заявил о необходимости срочной перезагрузки системы оповещения при обстрелах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«У нас система оповещения достаточно хорошо отработала, когда были обстрелы Шебекино в сентябре. Удавалось работу выполнить качественно. Сейчас мы имеем, с моей точки зрения, неэффективную систему»,— заявил господин Гладков. Как рассказывал «Ъ», СМС-сообщения об обстреле приходили вчера, 8 декабря, жителям Белгорода через час после обстрела. По словам губернатора, информация от МЧС поступила операторам через 30–40 минут после окончания обстрела.

«Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей. Мы с вами начинаем реагировать, когда взрыв раздается на земле. Массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники, но, с другой стороны, мы не можем предсказать длительность обстрела. Исходя из текущей ситуации, необходима крайне срочная и качественная работа по перезагрузке системы»,— сказал Вячеслав Гладков.

Он пообещал поднять этот вопрос на оперативном штабе с участием Министерства обороны и МЧС. Кстати, в соседней Курской области СМС-сообщения об обстрелах приходят в течение 6–15 минут после сигнала тревоги.

Вчера в результате обстрелов Украиной Белгорода, а также Белгородского и Краснояружского районов в общей сложности пострадали 12 человек, один погиб. Также пострадали 75 жилых и промышленных построек и около 40 автомобилей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж