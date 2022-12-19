Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской областью американских ракетах HARM

В воздушном пространстве Белгородской области сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, утверждает Минобороны России. Об этом говорится в сводке ведомства о ходе военной операции на Украине. Когда были сбиты ракеты, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракеты HARM

Фото: DOD Ракеты HARM

Фото: DOD

В декабре источники The Times сообщили, что США больше не требуют от Украины не наносить удары по России. Газета утверждает, что теперь американские власти просят только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц. Госдеп США также отрицал, что побуждает Киев наносить удары по целям за пределами Украины.

О российской военной операции и ее последствиях читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер