Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрелов со стороны Украины: один погибший,12 раненых

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вчера, 18 декабря, в результате обстрелов Украиной Белгорода, а также Белгородского и Краснояружского районов в общей сложности пострадали 12 человек, один погиб.

По словам губернатора, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района было ранено десять человек, семь из них уже находятся на амбулаторном лечении. Также пострадало 75 жилых и промышленных построек и около 40 автомобилей. Власти работают над восстановлением теплового контура в пострадавших домах.

В Краснояружском районе пострадали два человека. Также был нанесен ущерб восьми помещениям и зданиям, пострадало два автомобиля. «Сейчас продолжим утром подомовой обход и начинаем восстановительные работы»,— написал господин Гладков в Telegram.

Обстрел произошел накануне поздно вечером. Ранее в тот же день один человек погиб и восемь пострадали после падения осколков ракет в результате срабатывания системы противовоздушной обороны. Региональные власти обещали заняться ликвидацией «последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи» в светлое время суток.

Подробности — в материале «Ъ» «Белгородцев позвали в укрытия».

Лаура Кеффер