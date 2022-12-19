Российское движение детей и молодежи будет называться «Движение первых»

Участники съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) определили название организации. Большинство проголосовало за вариант «Движение первых», сообщает корреспондент «Ъ».

На голосование было вынесено пять названий. Среди них — «Движение первых» (проголосовали 760 человек), «Пионеры» (56), «Движение имени Гагарина» (51), «Новое поколение» (326), «Юность» (76).

Вчера, 18 декабря, в Доме молодежи, организованном в московском выставочном зале «Манеж», прошел первый съезд РДДМ, на котором участники большинством голосов выбрали название «Движение первых».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» прошло предварительное голосование на этот счет, в котором среди лидеров оказались «Пионеры». Руководитель организации Григорий Гуров предложил участникам съезда, которым не нравится наименование «Движение первых», проработать свою аргументацию. Итоговое голосование перенесли на 19 декабря.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи, которое позиционируется как аналог пионерии. 13 декабря президент назначил главой организации замминистра науки и высшего образования Григория Гурова.

Подробнее о дискуссии вокруг выбора названия РДДМ — в материале «“Пионеры” поспорили с “Первыми”».

Эрдни Кагалтынов