Российское движение детей и молодежи будет называться «Движение первых»

Государственно-общественная структура, учрежденная в июле как Российское движение детей и молодежи, получит название «Движение первых». Такое наименование выбрали сами участники организации в ходе ее первого съезда.

Как передают информагентства (ТАСС, «РИА Новости»), за название «Движение первых» проголосовали 648 делегатов съезда, против — 527 (98 человек воздержались). Это было повторное голосование, в ходе первого электорального этапа за проголосовали 1278 участников движения, а против — только 7 (13 воздержались).

Присутствовавший на съезде в московском «Доме молодежи» глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что уже со вторника ячейки нового движения начнут открываться в российских школах.

14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании нового молодежного движения. Оно позиционируется как современный аналог пионерской организации, существовавшей в СССР.

Об альтернативных названиях движения — в материале «Ъ» «Новое пионерское».

Андрей Сапожников