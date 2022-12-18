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Российское движение детей и молодежи будет называться «Движение первых»

Государственно-общественная структура, учрежденная в июле как Российское движение детей и молодежи, получит название «Движение первых». Такое наименование выбрали сами участники организации в ходе ее первого съезда.

Как передают информагентства (ТАСС, «РИА Новости»), за название «Движение первых» проголосовали 648 делегатов съезда, против — 527 (98 человек воздержались). Это было повторное голосование, в ходе первого электорального этапа за проголосовали 1278 участников движения, а против — только 7 (13 воздержались).

Присутствовавший на съезде в московском «Доме молодежи» глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что уже со вторника ячейки нового движения начнут открываться в российских школах.

14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании нового молодежного движения. Оно позиционируется как современный аналог пионерской организации, существовавшей в СССР.

Об альтернативных названиях движения — в материале «Ъ» «Новое пионерское».

Андрей Сапожников

Фотогалерея

«Всегда готов!»

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы &lt;br>На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи &quot;Большая перемена&quot;». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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