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«Пионеры» поспорили с «Первыми»

Российское движение детей и молодежи пока не смогло выбрать себе название

Делегаты открывшегося в воскресенье первого съезда Российского движения детей и молодежи, вопреки ожиданиям, не смогли выбрать название для своей организации. Ранее в соцсети «ВКонтакте» прошло предварительное голосование на этот счет, в котором среди лидеров оказались «Пионеры», но участникам форума предложили проголосовать за вариант, не фигурировавший в онлайн-опросе,— «Движение первых». Это вызвало недовольство со стороны ряда делегатов, и в итоге принятие решения о названии отложили до понедельника.

Предложенное организаторами съезда название движения устроило далеко не всех представителей детей и молодежи

Предложенное организаторами съезда название движения устроило далеко не всех представителей детей и молодежи

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предложенное организаторами съезда название движения устроило далеко не всех представителей детей и молодежи

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

18 декабря в Доме молодежи, организованном в московском выставочном зале «Манеж», начался первый съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), на котором его участники должны были определиться с названием организации. Официальное юридическое наименование РДДМ уже зафиксировано в соответствующем федеральном законе, но российским властям хотелось, чтобы у движения было и другое имя — оригинальное и более звучное. Для его выбора даже было организовано специальное голосование через чат-бот во «ВКонтакте».

В пятницу вечером стали известны его предварительные итоги, и явного лидера среди вариантов не оказалось.

В первую пятерку вошли все то же РДДМ (17.51%), «Пионеры» (17,23%), «Движение имени Гагарина» (17,14%), «Новое поколение» (16,88%) и «Большая перемена» (16,82%).

При этом многие представители старшего поколения отдавали предпочтение именно фактическому возрождению пионерии. «Я голосовал за название "Пионеры", но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники»,— признался ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

Окончательное решение должно было быть принято на вечернем пленарном заседании съезда, но буквально за несколько минут до начала «пленарки» корреспондент “Ъ” услышал версию о том, что делегатам предложат совершенно новый вариант названия — «Движение первых». По словам одного из источников “Ъ”, свою роль тут сыграла неожиданная популярность «пионеров»: предполагалось, что новый вариант удовлетворит запросы всех участников голосования, так как, по сути, объединяет все предложенные варианты. «Пионеры — это же и есть первопроходцы, первые. Гагарин тоже был первым в космосе. Поэтому все должны быть довольны»,— пояснил собеседник “Ъ”.

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Видеообращение Владимира Путина к участникам съезда

Видеообращение Владимира Путина к участникам съезда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ)

Первый съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (в центре)

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Съезд РДДМ

Съезд РДДМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель правления Российского движения детей и молодежи, заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров

Председатель правления Российского движения детей и молодежи, заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Съезд РДДМ

Съезд РДДМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Съезд РДДМ

Съезд РДДМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Видеообращение Владимира Путина к участникам съезда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Съезд РДДМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель правления Российского движения детей и молодежи, заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Съезд РДДМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Съезд РДДМ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В начале пленарного заседания делегаты заслушали видеообращение президента Владимира Путина, который пожелал членам РДДМ оставаться приверженцами «деятельного патриотизма» и заверил их, что и в мире, и в России происходят большие перемены, которые непременно окажутся переменами в лучшую сторону.

«Привет, привет, вы крутые, вы классные»,— поддержал позитивный настрой участников форума недавно назначенный председатель правления РДДМ, экс-замминистра образования и науки Григорий Гуров.

Когда делегаты перешли к голосованию за название, со сцены действительно объявили, что на него выносится один вариант: «Российское движение детей и молодежи “Движение первых”». И делегаты вроде бы дисциплинированно за него проголосовали, используя розданные им пульты. После этого съезд продолжился по ранее утвержденному плану: юноши и девушки рассказывали, чем именно намерены заниматься в рамках движения.

«Все, что мы делаем, должно быть пронизано любовью к родине»,— говорил молодой человек в форме десантника, призывая не забывать о направлении «патриотика».

«Медиа и коммуникации стали правящим фактором в мире… Ребята, вы согласны с тем, чтобы Россия была первой в области коммуникаций?» — вторила ему молодая девушка. А другой парень, защищая направление «дипломатия», привел не самый бесспорный тезис о том, что в этой сфере Россия была первой всегда.

Однако затем на сцену неожиданно поднялся представитель счетной комиссии и потребовал назначить переголосование по названию в связи с тем, что многие не разобрались с процедурой. Большинство делегатов поддержали и это предложение. Тут же было организовано переголосование, которое, по наблюдениям корреспондента “Ъ”, проходило весьма эмоционально. «Быстрее ищи пульт»,— говорила одна школьница своей подруге, перетряхивавшей рюкзак в поисках заветного устройства.

При этом, как признались “Ъ” некоторые делегаты, многих из них возмутило, что они голосовали онлайн за одни варианты названия, а на съезде неожиданно возникло другое.

«Мы за нейтральное название — “Российское движение детей и молодежи”. А тут нам предлагают голосовать за то, которое никто до этого и не слышал. И оказывается, что под это название уже и гимн есть»,— возмущалась одна из участниц форума.

Как было создано Российское движение детей и молодежи

Тем не менее переголосование вроде бы прошло успешно: за «Движение первых» проголосовали 648 человек, против — 527, воздержались 98. Но этот результат все-таки вынудил взрослых руководителей РДДМ пересмотреть свое решение. Поднявшийся на сцену Григорий Гуров призвал делегатов еще раз обсудить этот вопрос вечером в гостиницах. Он пояснил, что принятое решение легитимно, но вопросу о названии нужно все же уделить больше времени, чтобы услышать друг друга. «Единственное, чего сегодня не произошло, это обратной аргументации… Нужно быть за что-то: за страну, за взаимодействие… Решения принимаете вы»,— заявил господин Гуров.

В РДДМ “Ъ” пояснили, что новый вариант названия родился из обсуждения в кругу самих участников движения. В организации также считают, что многие делегаты выступили против этого варианта лишь потому, что на центральном экране в качестве названия движения было написано просто «Движение первых», и многие участники форума, видимо, подумали, что в результате голосования закрепленное в законе наименование РДДМ просто исчезнет. Окончательное решение о названии организации должно быть принято в понедельник.

Андрей Винокуров

Фотогалерея

История пионерского движения

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы &lt;br>На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи &quot;Большая перемена&quot;». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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