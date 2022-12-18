«Пионеры» поспорили с «Первыми»

Делегаты открывшегося в воскресенье первого съезда Российского движения детей и молодежи, вопреки ожиданиям, не смогли выбрать название для своей организации. Ранее в соцсети «ВКонтакте» прошло предварительное голосование на этот счет, в котором среди лидеров оказались «Пионеры», но участникам форума предложили проголосовать за вариант, не фигурировавший в онлайн-опросе,— «Движение первых». Это вызвало недовольство со стороны ряда делегатов, и в итоге принятие решения о названии отложили до понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложенное организаторами съезда название движения устроило далеко не всех представителей детей и молодежи

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Предложенное организаторами съезда название движения устроило далеко не всех представителей детей и молодежи

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

18 декабря в Доме молодежи, организованном в московском выставочном зале «Манеж», начался первый съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), на котором его участники должны были определиться с названием организации. Официальное юридическое наименование РДДМ уже зафиксировано в соответствующем федеральном законе, но российским властям хотелось, чтобы у движения было и другое имя — оригинальное и более звучное. Для его выбора даже было организовано специальное голосование через чат-бот во «ВКонтакте».

В пятницу вечером стали известны его предварительные итоги, и явного лидера среди вариантов не оказалось.

В первую пятерку вошли все то же РДДМ (17.51%), «Пионеры» (17,23%), «Движение имени Гагарина» (17,14%), «Новое поколение» (16,88%) и «Большая перемена» (16,82%).

При этом многие представители старшего поколения отдавали предпочтение именно фактическому возрождению пионерии. «Я голосовал за название "Пионеры", но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники»,— признался ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

Окончательное решение должно было быть принято на вечернем пленарном заседании съезда, но буквально за несколько минут до начала «пленарки» корреспондент “Ъ” услышал версию о том, что делегатам предложат совершенно новый вариант названия — «Движение первых». По словам одного из источников “Ъ”, свою роль тут сыграла неожиданная популярность «пионеров»: предполагалось, что новый вариант удовлетворит запросы всех участников голосования, так как, по сути, объединяет все предложенные варианты. «Пионеры — это же и есть первопроходцы, первые. Гагарин тоже был первым в космосе. Поэтому все должны быть довольны»,— пояснил собеседник “Ъ”.

В начале пленарного заседания делегаты заслушали видеообращение президента Владимира Путина, который пожелал членам РДДМ оставаться приверженцами «деятельного патриотизма» и заверил их, что и в мире, и в России происходят большие перемены, которые непременно окажутся переменами в лучшую сторону.

«Привет, привет, вы крутые, вы классные»,— поддержал позитивный настрой участников форума недавно назначенный председатель правления РДДМ, экс-замминистра образования и науки Григорий Гуров.

Когда делегаты перешли к голосованию за название, со сцены действительно объявили, что на него выносится один вариант: «Российское движение детей и молодежи “Движение первых”». И делегаты вроде бы дисциплинированно за него проголосовали, используя розданные им пульты. После этого съезд продолжился по ранее утвержденному плану: юноши и девушки рассказывали, чем именно намерены заниматься в рамках движения.

«Все, что мы делаем, должно быть пронизано любовью к родине»,— говорил молодой человек в форме десантника, призывая не забывать о направлении «патриотика».

«Медиа и коммуникации стали правящим фактором в мире… Ребята, вы согласны с тем, чтобы Россия была первой в области коммуникаций?» — вторила ему молодая девушка. А другой парень, защищая направление «дипломатия», привел не самый бесспорный тезис о том, что в этой сфере Россия была первой всегда.

Однако затем на сцену неожиданно поднялся представитель счетной комиссии и потребовал назначить переголосование по названию в связи с тем, что многие не разобрались с процедурой. Большинство делегатов поддержали и это предложение. Тут же было организовано переголосование, которое, по наблюдениям корреспондента “Ъ”, проходило весьма эмоционально. «Быстрее ищи пульт»,— говорила одна школьница своей подруге, перетряхивавшей рюкзак в поисках заветного устройства.

При этом, как признались “Ъ” некоторые делегаты, многих из них возмутило, что они голосовали онлайн за одни варианты названия, а на съезде неожиданно возникло другое.

«Мы за нейтральное название — “Российское движение детей и молодежи”. А тут нам предлагают голосовать за то, которое никто до этого и не слышал. И оказывается, что под это название уже и гимн есть»,— возмущалась одна из участниц форума.

Тем не менее переголосование вроде бы прошло успешно: за «Движение первых» проголосовали 648 человек, против — 527, воздержались 98. Но этот результат все-таки вынудил взрослых руководителей РДДМ пересмотреть свое решение. Поднявшийся на сцену Григорий Гуров призвал делегатов еще раз обсудить этот вопрос вечером в гостиницах. Он пояснил, что принятое решение легитимно, но вопросу о названии нужно все же уделить больше времени, чтобы услышать друг друга. «Единственное, чего сегодня не произошло, это обратной аргументации… Нужно быть за что-то: за страну, за взаимодействие… Решения принимаете вы»,— заявил господин Гуров.

В РДДМ “Ъ” пояснили, что новый вариант названия родился из обсуждения в кругу самих участников движения. В организации также считают, что многие делегаты выступили против этого варианта лишь потому, что на центральном экране в качестве названия движения было написано просто «Движение первых», и многие участники форума, видимо, подумали, что в результате голосования закрепленное в законе наименование РДДМ просто исчезнет. Окончательное решение о названии организации должно быть принято в понедельник.

Андрей Винокуров