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Коммерсантъ FM
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Путин назначил Григория Гурова председателем правления российского движения детей и молодежи

Замминистра науки и высшего образования России Григорий Гуров займет пост председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Григорий Гуров

Григорий Гуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Григорий Гуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно документу, указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 декабря.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи. Он получит название российское движение «Большая перемена» и по структуре будет напоминать советское пионерское движение. Согласно поручению господина Путина, ежегодно организации будет выплачиваться из госбюджета 21,3 млрд руб.

Подробнее о движении — в материале «Ъ» «Сто лет тому вперед».

Олеся Павленко

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