Путин назначил Григория Гурова председателем правления российского движения детей и молодежи

Замминистра науки и высшего образования России Григорий Гуров займет пост председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Григорий Гуров
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Согласно документу, указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 декабря.
14 июля Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи. Он получит название российское движение «Большая перемена» и по структуре будет напоминать советское пионерское движение. Согласно поручению господина Путина, ежегодно организации будет выплачиваться из госбюджета 21,3 млрд руб.
Подробнее о движении — в материале «Ъ» «Сто лет тому вперед».