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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 299-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 19 декабря

Один человек погиб, более 10 пострадали при обстреле Белгорода и Белгородской области, сообщил губернатор Гладков. В Белом доме ожидают замедления помощи Украине со стороны Конгресса США, пишет Politico. Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:28. Президент США Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

9:10. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину 19 декабря составляет 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» при нулевом объеме через ГИС «Сохрановка», следует из данных газотранспортного оператора Украины.

9:05. В ДНР нашли частных инвесторов для десяти шахт, рассказал министр угля и энергетики региона Андрей Чертков.

9:03. Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ продлен до 27 декабря, говорится в сообщении Росавиации.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:59. Российские военные, которые прибыли в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения, сообщили в Минобороны РФ.

8:59. Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году.

8:49. Huawei закрывает в РФ подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, узнал «Ъ».

8:48. Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети». Кроме того, экстренные и аварийные отключения света продолжаются в понедельник в Одесской области, сообщают местные власти.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 298-й

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