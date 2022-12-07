Госдепартамент: США не побуждают Украину к нанесению ударов по чужим территориям

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по целям за пределами украинских территорий. По его словам, американские власти поставляют Украине оружие только для обороны.

«Как заявлял президент, мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары»,— сказал господин Прайс в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»). «Мы не поставляли Украине вооружения для того, чтобы она применяла их для нанесения ударов по России. Мы предельно четко дали понять, что эти вооружения носят оборонительный характер»,— добавил он.

5 декабря украинские беспилотники атаковали военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Погибли трое военных, получили повреждения два самолета. Утром 6 декабря беспилотник атаковал территорию в районе аэродрома в Курской области. В результате удара загорелся нефтенакопитель.

Анастасия Ларина