The Times: США больше не требуют от Украины не наносить удары по России

США изменило свой подход по требованиям к Украине об ударах по территории России, сообщили источники The Times. Газета утверждает, что теперь Вашингтон просит только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.

Как пишет The Times, США сейчас проявляет меньшую обеспокоенность тем, что удары Украины по России могут привести к эскалации конфликта. «Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом. Ситуация изменилась»,— сказал источник газеты.

Собеседник издания отмечает, что Вашингтон не призывает Киев «не наносить удары по русским» в России и что США не могут говорить Украине «что им делать». По его словам, Киев сам должен определять, как ему применять «свое оружие». При использовании вооружения, поставленного со стороны США, Вашингтон только требует следовать «международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции». Это в том числе означает, не наносить удары по российским семьям и не ликвидировать конкретных лиц. «Насколько нам известно, Украина следует этим предписаниям»,— добавил собеседник агентства.

США передавали Украине оружие с требованием не использовать его для ударов по территории России. Исходя из этого ограничивались и виды поставляемой техники, чтобы не спровоцировать конфликт РФ и НАТО, отмечает The Times. По информации источника издания, ранее в США сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территориям одной из стран НАТО.

Россия обвиняет США и союзников в помощи Украине при наведении оружия. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сегодня, 10 декабря, заявил что американцы участвуют в работе HIMARS и что наведение на цель производится с помощью американских военных спутников.

Кроме того, дипломат утверждает, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы беспилотниками с использованием спутниковых данных США. Господин Небензя пригрозил США и их союзникам «конкретными правовыми последствиями». Госдепартамент США на фоне ударов по российским аэродромам заявлял, что Вашингтон не побуждает Киев наносить удары по целям за пределами Украины.

Об атаке с использованием беспилотников на российские аэродромы — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Леонид Уварчев