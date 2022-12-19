Секретарь украинского СНБО считает, что у России осталось ракет на два-три обстрела

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российской армии хватит ракет на два-три, максимум четыре массированных обстрела Украины. По его словам, о нехватке ракет свидетельствует то, что Россия попросила об их поставках Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Если считать крупные атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить»,— сказал господин Данилов в интервью «Украинской правде».

По его мнению, то количество ракет, которое было у ВС РФ в начале военной операции, «и то, что они производят,— это несопоставимые вещи». «У них остались ракеты С-300, которые они используют сейчас, к сожалению, по нашим городам. Этих ракет у них более или менее достаточно»,— добавил глава СНБО.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. Иранский МИД признавал, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили «за несколько месяцев» до начала военной операции на Украине.

О российской военной операции и ее последствиях читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер