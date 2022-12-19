Глава «Русского дома» в ЦАР находится в тяжелом состоянии после теракта

Состояние здоровья главы «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытова, раненного в результате взрыва посылки, ухудшилось, он находится в тяжелом состоянии. 17 декабря сообщалось, что его здоровье улучшилось. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в ЦАР Владимир Ильин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сытов

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого Дмитрий Сытов

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

«Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации»,— сообщил пресс-секретарь посольства. Дмитрию Сытову потребуется экстренная эвакуация в Россию.

16 декабря глава «Русского дома» получил посылку со взрывчаткой, которая взорвалась у него в руках. Посылку доставила компания DHL, она проводит расследование. МИД России считает взрыв терактом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что незадолго до этого Дмитрий Сытый получил записку из Того с угрозами. В ней говорилось, что он получит в посылке голову сына, если «русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов». МИД Франции отрицает причастность к взрыву.

Анастасия Ларина