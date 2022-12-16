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Коммерсантъ FM
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МИД РФ назвал покушение на главу «Русского дома» в ЦАР терактом

Министерство иностранных дел России прокомментировало покушение на руководителя культурного центра «Русский дом» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. В МИДе охарактеризовали произошедшее как преступную акцию и террористический акт. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности ''Русского дома'' в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами»,— говорится в сообщении министерства.

Дмитрий Сытый работает в ЦАР с 2019 года. Возглавляемый им культурный центр «Русский дом» реализует программы, направленные на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и ЦАР, сообщила пресс-служба МИДа.

Покушение на господина Сытого произошло сегодня, 16 декабря, в столице ЦАР Банги. По данным министерства, при вскрытии полученной им посылки произошел взрыв. Господин Сытый получил тяжелые ранения и был срочно доставлен в госпиталь.

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что глава «Русского дома» 11 ноября получил посылку с фотографией сына, живущего во Франции, и призывом «русским убираться из Африки». По словам бизнесмена, во взорвавшейся посылке тоже была записка. В ней якобы было написано: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».

Эрдни Кагалтынов

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