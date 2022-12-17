Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В посольстве РФ в ЦАР сообщили об улучшении состояния здоровья главы «Русского дома»

Глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в создании, скоро его выпишут, сообщили в посольстве РФ. Господин Сытый был ранен после того, как открыл посылку со взрывчаткой, доставленную в «Русский дом» вчера,16 декабря.

Дмитрий Сытый

Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

В посольстве РФ заявили «РИА Новости», что новой информации о ходе расследования ЧП пока нет. «Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь»,— уточнил собеседник агентства. Он добавил, что были усилены меры безопасности российской дипмиссии в ЦАР.

МИД РФ считает взрыв терактом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что господин Сытый ранее получил записку из Того с угрозой, что в следующий раз он получит в посылке голову сына, если «русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов». МИД Франции отверг обвинения в причастности Парижа к отправке взрывчатки. DHL, которая доставила посылку, ведет расследование.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...