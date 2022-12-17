В посольстве РФ в ЦАР сообщили об улучшении состояния здоровья главы «Русского дома»

Глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в создании, скоро его выпишут, сообщили в посольстве РФ. Господин Сытый был ранен после того, как открыл посылку со взрывчаткой, доставленную в «Русский дом» вчера,16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

В посольстве РФ заявили «РИА Новости», что новой информации о ходе расследования ЧП пока нет. «Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь»,— уточнил собеседник агентства. Он добавил, что были усилены меры безопасности российской дипмиссии в ЦАР.

МИД РФ считает взрыв терактом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что господин Сытый ранее получил записку из Того с угрозой, что в следующий раз он получит в посылке голову сына, если «русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов». МИД Франции отверг обвинения в причастности Парижа к отправке взрывчатки. DHL, которая доставила посылку, ведет расследование.

Лаура Кеффер