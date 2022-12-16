Пригожин: глава «Русского дома» в ЦАР до покушения получил записку с призывом «русским убираться из Африки»

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что глава культурного центра «Русский дом» в Центральноафриканской Республике (ЦАР), на которого сегодня, 16 декабря, было совершено покушение, ранее получил записку из Того с призывом «русским убираться из Африки». Об этом говорится в заявлении бизнесмена, которое публикует Telegram-канал «Кепка Пригожина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Посылка с запиской пришла Дмитрию Сытому 11 ноября, в ней также была фотография его сына, проживающего во Франции, утверждает господин Пригожин. В записке, по словам основателя ЧВК «Вагнер», говорилось о том, что в следующий раз господин Сытый получит в посылке голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».

Бизнесмен заявил, что вторую посылку, в которую была заложена взрывчатка, глава «Русского дома» открыл, не соблюдая меры безопасности, потому что находился в состоянии аффекта и думал, «что в посылке голова сына».

«В настоящий момент жизнь Дмитрия Сытого находится под большим вопросом. Российские врачи делают все возможное в госпитале Банги, чтобы спасти его»,— написал господин Пригожин.

По словам бизнесмена, во второй посылке тоже была записка. В ней якобы было написано: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки». Господин Пригожин заявил, что текст второй записки Дмитрий Сытый сообщил «перед тем, как потерять сознание».

Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что обратился в МИД РФ, чтобы инициировать процедуру объявления Франции государством—спонсором терроризма.

Покушение на Дмитрия Сытого произошло в городе Банги, столице ЦАР. По словам пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислава Ильина, господин Сытый получил тяжелые ранения.

В декабре 2021 года Евросоюз ввел санкции в отношении российской ЧВК «Вагнер» и нескольких якобы связанных с нею лиц, которые, как считается, действовали в том числе на территории ЦАР. Им вменяются в вину среди прочего нарушения прав человека в Африке. Как утверждает ЕС, речь идет о пытках, внесудебных казнях и убийствах.

В мае агентство Andalou сообщало, что сотрудники российской частной военной компании находятся в республике для обучения местных военных, защиты чиновников, борьбы с террористическими группами, а также охраны золотых, алмазных и урановых рудников.

Эрдни Кагалтынов