Белгородские власти сообщили о двух пострадавших при обстреле поселка на границе с Украиной

Два человека пострадали при обстреле поселка Красная Яруга в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждено остекление в трех четырехэтажных многоквартирных домах.

«Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался»,— написал господин Гладков в Telegram.

По словам губернатора, пожар в хозпостройках ликвидирован. Власти обещают начать работы по «ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи в светлое время суток». Продолжается подомовой обход территории.

Обстрел произошел накануне, 18 декабря, поздно вечером. Ранее в тот же день в Белгороде один человек погиб и восемь пострадали после падения осколков ракет в результате срабатывания системы противовоздушной обороны. Осколки снарядов повредили десятки зданий и автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белгородцев позвали в укрытия».

Леонид Уварчев