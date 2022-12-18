Белгородцев позвали в укрытия

В Белгородской области сегодня днем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Осколки снарядов повредили десятки зданий и автомобилей в областном центре, восемь человек получили ранения, один погиб. Серьезный ущерб получила также расположенная под Белгородом птицефабрика. Местные жители в течение часа после обстрела получали СМС-сообщения с призывом спуститься в укрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница Вячеслава Гладкова в Telegram Фото: Официальная страница Вячеслава Гладкова в Telegram

Днем 18 декабря, примерно в 13 часов жители Белгорода сообщили о более чем десяти взрывах в небе. В районе Славянской улицы на землю упали осколки снаряда, которые повредили здания и автомобили.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над областным центром и Белгородским районом сработала система ПВО. Сразу было известно, что в Белгороде ранены четыре человека. «С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позже количество раненых увеличилось до восьми. Семерых госпитализировали в больницу, одного из них — в реанимацию. Еще один человек от госпитализации отказался.

Единственным погибшим оказался мужчина из Тамбова, который работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики в селе Ясные Зори под Белгородом. На предприятии в результате обстрела почти полностью уничтожен один корпус и повреждены несколько машин спецтехники.

В районе Луч в самом Белгороде в четырех многоквартирных домах выбиты стекла. К вечеру повреждения были обнаружены в 60 квартирах и в двух частных домах, а также у 32 автомобилей. На Славянской улице власти развернули информационный центр для сбора данных о пострадавшем имуществе. «Периметр оцеплен. Обеспечим охрану до завершения ремонтных работ»,— написал врио мэра Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале. Жителям пострадавших домов власти предложили переселиться на время в гостиницу.

С начала обстрела белгородцы получали СМС-сообщения от МЧС о необходимости спуститься в укрытия. Сообщения продолжали поступать в течение часа после первых звуков взрывов.

После 15 часов МЧС сообщило об окончании обстрела и дало «отбой тревоги». В конце ноября власти констатировали проблемы системы оповещения и заявляли о необходимости их решить.

Последний раз о работе системы ПВО над Белгородом власти сообщали 1 декабря. Тогда разрушений и пострадавших не было. В середине октября осколки снаряда ВСУ попали в многоэтажку в густонаселенном районе Харьковская гора. Повреждения получил технический этаж и квартира, раненых не было. Наиболее существенные разрушения от сбитых над Белгородом ракет принесли осколки ракеты «Точка-У» ночью 3 июля: тогда погибли 5 человек, пострадало 642 жилых помещения и 47 машин.

Сергей Толмачев, Воронеж