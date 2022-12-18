Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка у границы с Украиной, никто не пострадал

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, также повреждена линия электропередачи»,— написал господин Гладков в Telegram. По его словам, на месте работают аварийные и оперативные службы. Ведется подомовой обход.

Ранее сегодня, 18 декабря, в Белгороде один человек погиб и восемь пострадали после падения осколков ракет в результате срабатывания системы противовоздушной обороны. Осколки снарядов повредили десятки зданий и автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белгородцев позвали в укрытия».

Леонид Уварчев