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Коммерсантъ FM
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Доллар подорожал до 65 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднялся выше 65 руб./$. Эту отметку американская валюта превысила впервые с 30 мая.

Евро торгуется на уровне 69,05 руб./€. Курс юаня почти не изменился по сравнению с прошлой неделей — 9,279 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Ослабление российской валюты началось на фоне введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ. Ценовой предел установили на уровне $60 за баррель. Кроме того, на прошлой неделе Евросоюз ввел девятый пакет антироссийских санкций.

Подробности — в материале «Ъ» «Банки наказали за финансы».

Официальные курсы ЦБ России на 17–19.12.2022

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*За 10. **За 100.

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Лаура Кеффер

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