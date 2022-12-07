Россия готовит ответ в условиях лимита

По информации СМИ, Россия рассматривает несколько вариантов ответа на ограничения США, Евросоюза и стран G7. Издание «Ведомости» сообщает, что это может быть запрет на продажу нефти, в том числе через посредников, тем странам, которые поддержали потолок цен, запрет на экспорт по контрактам, а также введение максимального уровня скидок. О последнем варианте сообщает и агентство Bloomberg, называя это ценовым «полом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По сообщениям СМИ, Москва может установить искусственный дисконт на свою нефть, размер которого трейдеры не смогут превысить при ее экспорте, а сумма будет регулярно пересматриваться. Источники агентства Bloomberg утверждают, что Кремль не хочет давить на нейтральные государства, которые покупают российскую нефть.

В этом случае идея с ценовым «полом» выглядит логично, но вряд ли будет эффективна, отметил замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев: «Мы пытаемся, может быть, таким маневром нейтрализовать идею ценового потолка и фактически заставить покупателей нефти следовать российскому регулированию. С этой точки зрения такая мера может быть логична, но так же, как и в случае с ценовым потолком, не думаю, что она может быть эффективной.

Проблема в том, что такого рода лимиты либо должны быть достаточно далеки от текущих рыночных котировок, чтобы их не приходилось спешно пересматривать в случае каких-то резких ценовых колебаний, либо они должны пересматриваться очень часто, что в условиях бюрократической процедуры сделать сложно. Есть достаточно большие риски того, что, например, ценовой потолок просто не будет успевать следовать за изменчивой рыночной конъюнктурой. Например, за последние три месяца цены на Brent менялись в диапазоне $80-100 за баррель.

Все-таки сейчас максимально важно придерживаться рыночных механизмов, потому что это дает гибкость отрасли и позволяет в критические моменты увеличивать скидки, но не допускать затоваривания».

По информации «Ведомостей», вопрос ранее обсуждался на совещании у президента России Владимира Путина. Источники газеты пишут, что ни один из вариантов не был одобрен и могут появиться новые. Кроме того, некоторые собеседники уверяют, что сценарий с фиксацией дисконта наименее вероятный. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные сценарии. Однако старший научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Юрий Рыков уверен, что принимать меры, подобные лимиту цен на нефть, опасно:

«Сам факт установления третьей стороной регулировки цен беспрецедентен, и он является определенным сигналом. Я говорю о том, что этот лимит цен просто нельзя признавать и официально соглашаться с тем, что это какое-то легитимное действие западных стран. Ведь если вы заявляете другому государству, что оно будет продавать энергетические ресурсы по ценам, которые ей объявили, то это означает де-факто признанную колониальную зависимость.

Реакция должна быть такой, что мы не признаем подобной риторики и будем продавать свои товары на рыночных условиях, в соответствии с контрактами. Мне кажется, это очень опасная грань, когда надо очень четко сказать, что мы не будем принимать во внимание какие-либо указания, по каким ценам нам торговать».

Тем временем Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре механизм потолка цен с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Стороны согласились, что такие инструменты противоречат принципам мировой торговли, уточнили в пресс-службе Кремля.

Ценовой потолок на поставки российской нефти по морю вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС, G7 и Австралия договорились установить уровень в $60 за баррель топлива марки Urals. На этом фоне котировки нефти Brent в моменте опустились ниже $79 впервые с января.

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Владислав Викторов, Александр Рассохин