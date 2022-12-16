Банки наказали за финансы

ЕС расширил санкционные ограничения еще на три российских банка. У двух частных банков — Московского кредитного и Дальневосточного — были заморожены активы, а у ВБРР, дочернего банка «Роснефти», ограничили проведение операций. Причем первые два банка оказались под санкциями из-за того, что работали «в секторе финансовых услуг, который является стратегическим для российской экономики». По мнению экспертов, санкционное давление на российские банки используется как инструмент воздействия на их собственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Европейский союз принял в пятницу девятый пакет санкций против России, следует из официального заявления. Согласно сообщению, под санкции попадают три российских банка, у двух из которых — Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка — будут заморожены активы. В МКБ на этой неделе заверили, что «у банка нет активов в Евросоюзе». В обоих случаях поводом послужило то, что эти два частных банка работают «в секторе финансовых услуг, который является стратегическим для российской экономики». Кроме того, МКБ в мае получил лицензию на экспорт золота, таким образом, получил «прямую выгоду от правительства РФ». Дальневосточный банк, по данным ЕС, является одним из уполномоченных «на оказание банковского сопровождения договоров в области обороны» и участвует во многих госпрограммах.

Третья кредитная организация, которая столкнется с санкциями,— Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), дочерний банк «Роснефти» (с дочерними структурами контролирует 98,34% банка). ЕС сообщил, что запретит операции с этим банком. Для ВБРР нефтяная компания не только собственник, но и «приоритетный клиент», а сам банк «тесно интегрирован в корпоративную финансовую структуру» «Роснефти», указано на официальном сайте нефтяной компании. ВБРР c 2015 года находится под секторальными санкциями США, ограничивающими финансирование. В банке оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

В санкционном списке Евросоюза уже находится ряд банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, АБ «Россия», Совкомбанк, РНКБ, ФК «Открытие», ВЭБ. Кроме того, десять финансовых организаций отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. На этой неделе в SDN List США был включен Росбанк (см. “Ъ” от 16 декабря), что подразумевает заморозку активов, у его контрагентов есть время до 15 марта на сворачивание операций.

Как поясняет партнер АБ ЕМПП Мерген Дораев, санкции Евросоюза предполагают автоматическое действие для всех стран-участниц.

«И их введение повлечет отказ всех европейских финансовых институтов от работы с российскими банками, включая проведение трансграничных расчетов с евро»,— говорит господин Дораев. Собеседник “Ъ” в одном из банков также отмечает, что санкции не позволят совершать платежи, а также приведут к обнулению корреспондентских отношений с иностранными банками. Согласно данным сайта ВБРР, у него довольно узкая корреспондентская сеть. В частности, прямые счета в валюте открыты лишь в швейцарских франках в Credit Suisse AG. В валютах дружественных стран банк работает через российские банки-посредники. В отношении ВБРР санкции предполагают тотальный запрет на любые операции и сделки с европейскими лицами до получения на совершение той или иной трансакции отдельной лицензии, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. По его словам, запрет вступает в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС, а комплаенс-системы контрагентов в ЕС автоматически настроены на санкционные обновления.

При выборе банков и применяемых к ним санкций ЕС исходит из структуры владения банком и размера его активов, рассуждает банковский юрист Нина Семина.

Российские банки используются как инструмент воздействия на их собственников, бенефициаров, других участников групп, в которые они входят, а «крупнейшие из них еще и сами стали объектами для потенциальных реквизиций», отмечает госпожа Семина.

«Поэтому банки масштабов ВТБ или Сбербанка — крупнейшие российские госбанки — попали под заморозку активов, а, например, через относительно небольшой по сравнению с ними ВБРР пытаются воздействовать на трансакции “Роснефти”»,— отмечает она. По ее мнению, это «укладывается в рамки непрекращающихся обсуждений сделок с российскими энергоносителями».

Один из собеседников “Ъ” допускает, что нефтяная компания вряд ли проводила через ВБРР существенную часть трансакций. Кроме того, по его мнению, сами расчеты уже могли перевести в том числе в юани и в неподсанкционные банки. Ранее в ноябре глава компании Игорь Сечин призывал к развитию клиринговых расчетов между Китаем и Россией.

Ольга Шерункова