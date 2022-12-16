Банки наказали за финансы

ЕС расширил санкционные ограничения еще на три российских банка. У двух частных банков — Московского кредитного и Дальневосточного — были заморожены активы, а у ВБРР, дочернего банка «Роснефти», ограничили проведение операций. Причем первые два банка оказались под санкциями из-за того, что работали «в секторе финансовых услуг, который является стратегическим для российской экономики». По мнению экспертов, санкционное давление на российские банки используется как инструмент воздействия на их собственников.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Европейский союз принял в пятницу девятый пакет санкций против России, следует из официального заявления. Согласно сообщению, под санкции попадают три российских банка, у двух из которых — Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка — будут заморожены активы. В МКБ на этой неделе заверили, что «у банка нет активов в Евросоюзе». В обоих случаях поводом послужило то, что эти два частных банка работают «в секторе финансовых услуг, который является стратегическим для российской экономики». Кроме того, МКБ в мае получил лицензию на экспорт золота, таким образом, получил «прямую выгоду от правительства РФ». Дальневосточный банк, по данным ЕС, является одним из уполномоченных «на оказание банковского сопровождения договоров в области обороны» и участвует во многих госпрограммах.
Третья кредитная организация, которая столкнется с санкциями,— Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), дочерний банк «Роснефти» (с дочерними структурами контролирует 98,34% банка). ЕС сообщил, что запретит операции с этим банком. Для ВБРР нефтяная компания не только собственник, но и «приоритетный клиент», а сам банк «тесно интегрирован в корпоративную финансовую структуру» «Роснефти», указано на официальном сайте нефтяной компании. ВБРР c 2015 года находится под секторальными санкциями США, ограничивающими финансирование. В банке оперативно не ответили на запрос “Ъ”.
В санкционном списке Евросоюза уже находится ряд банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, АБ «Россия», Совкомбанк, РНКБ, ФК «Открытие», ВЭБ. Кроме того, десять финансовых организаций отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. На этой неделе в SDN List США был включен Росбанк (см. “Ъ” от 16 декабря), что подразумевает заморозку активов, у его контрагентов есть время до 15 марта на сворачивание операций.
Как поясняет партнер АБ ЕМПП Мерген Дораев, санкции Евросоюза предполагают автоматическое действие для всех стран-участниц.
«И их введение повлечет отказ всех европейских финансовых институтов от работы с российскими банками, включая проведение трансграничных расчетов с евро»,— говорит господин Дораев. Собеседник “Ъ” в одном из банков также отмечает, что санкции не позволят совершать платежи, а также приведут к обнулению корреспондентских отношений с иностранными банками. Согласно данным сайта ВБРР, у него довольно узкая корреспондентская сеть. В частности, прямые счета в валюте открыты лишь в швейцарских франках в Credit Suisse AG. В валютах дружественных стран банк работает через российские банки-посредники. В отношении ВБРР санкции предполагают тотальный запрет на любые операции и сделки с европейскими лицами до получения на совершение той или иной трансакции отдельной лицензии, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. По его словам, запрет вступает в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС, а комплаенс-системы контрагентов в ЕС автоматически настроены на санкционные обновления.
При выборе банков и применяемых к ним санкций ЕС исходит из структуры владения банком и размера его активов, рассуждает банковский юрист Нина Семина.
Российские банки используются как инструмент воздействия на их собственников, бенефициаров, других участников групп, в которые они входят, а «крупнейшие из них еще и сами стали объектами для потенциальных реквизиций», отмечает госпожа Семина.
«Поэтому банки масштабов ВТБ или Сбербанка — крупнейшие российские госбанки — попали под заморозку активов, а, например, через относительно небольшой по сравнению с ними ВБРР пытаются воздействовать на трансакции “Роснефти”»,— отмечает она. По ее мнению, это «укладывается в рамки непрекращающихся обсуждений сделок с российскими энергоносителями».
Один из собеседников “Ъ” допускает, что нефтяная компания вряд ли проводила через ВБРР существенную часть трансакций. Кроме того, по его мнению, сами расчеты уже могли перевести в том числе в юани и в неподсанкционные банки. Ранее в ноябре глава компании Игорь Сечин призывал к развитию клиринговых расчетов между Китаем и Россией.