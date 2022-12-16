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Коммерсантъ FM
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ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России

Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций против России, ограничения вступили в силу (.pdf). Санкции введены против МКБ и Дальневосточного банка, Роскомнадзора, партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди». Также ограничения касаются российских Вооруженных сил, ВМФ, ВКС и Сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС.

В рамках санкций Евросоюз приостанавливает действие лицензий на вещание российских каналов НТВ, «Россия-1», РЕН ТВ и «Первого канала». Среди физлиц, попавших под ограничения, оказались исполнитель Григорий Лепс, телеведущий Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина. Под санкциями организации «Русское имперское движение», «Русич» и Союза добровольцев Донбасса. В санкционный список также попали cемь российских губернаторов, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всего в санкционный список внесено 168 российских компаний и предприятий, 40 депутатов Госдумы, 20 членов совета конституционного суда России, 44 члена Совета федерации.

Вместе с тем ЕС внес исключения, допускающие разморозку активов физлиц, которые до введения санкций занимались международной торговлей продовольствием и сельхозтоварами.

Девятый пакет в том числе включает в себя запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией, запрет на оказание услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований. Европейским граждан запрещено занимать руководящие должности в российских компаниях, которые контролируется государством, а также инвестировать в энергетической горнодобывающий сектор России.

Лусине Баласян

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