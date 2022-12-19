Катар предупредил ЕС о негативном влиянии дела о коррупции в Европарламенте на диалог по газу

Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте (ЕП). Власти страны назвали дискриминационными планы парламента приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства. Катар считает, что это может негативно повлиять на диалог по поставкам газа в ЕС. Многие европейские страны договариваются с Дохой о поставках энергоносителя на фоне отказа от российского газа.

«Решение ввести в отношении Катара такую дискриминационную меру, которая ограничивает диалог и сотрудничество, до завершения разбирательства, негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, равно как и на текущие дискуссии по поводу глобального энергетического дефицита и энергетической безопасности»,— говорится в заявлении катарского дипломата, которое приводит AFP. Его имя не уточняется.

Катар в своем заявлении отметил, что он является «важным поставщиком СПГ в Бельгию», где проводится расследование. Кроме того, власти осудили «выборочное осуждение», учитывая, что в расследовании о коррупции фигурирует не только Доха.

В декабре по делу о коррупции в Европарламенте были задержаны четыре человека, в том числе зампред ЕП, греческий депутат Ева Кайли. По информации СМИ, полиция изъяла в ходе обысков €1,5 млн. Задержанных обвиняют в получении взятки от Катара в обмен на улучшение имиджа страны в Европе в преддверии чемпионата мира по футболу. Госпожа Кайли не признала свою вину.

О скандале — в материале «Ъ FM» «На Европарламент пала тень коррупции».

Леонид Уварчев