Замглавы Европарламента Кайли задержана по делу о взятках от Катара

Полиция Бельгии арестовала заместителя главы Европейского парламента Еву Кайли. Ее подозревают по делу о коррупции, связанной с Катаром, передают источники AFP. Официально имена задержанных в рамках дела не раскрываются, однако полиция сообщала, что при обысках по 16 адресам удалось изъять €600 тыс. наличными.

Госпожа Кайли — депутат Европарламента от греческой партии ПАСОК — «Движение перемен». Она была задержана через несколько часов после того, как к полиции на допрос попали четверо других подозреваемых по делу о коррупции. Все четверо либо были гражданами Италии, либо прибыли из Италии. После сообщений о коррупции госпожу Кайли исключили из партии ПАСОК.

Бельгийские правоохранительные органы сообщали, что заинтересованной стороной в коррупции была страна Персидского залива. Она якобы влияла на экономические и политические решения Европарламента «путем выплаты крупных сумм денег или предоставлением крупных подарков» влиятельным деятелям. По информации СМИ, речь идет именно о Катаре.

Как пишет AFP, расследование велось о попытке подкупа бывшего депутата Европарламента Пьера-Антонио Панзери. Утверждается, что Катар якобы «предпринял серьезные усилия» по улучшению имиджа в преддверии чемпионата мира в связи с критикой в области защиты рабочих и прав человека.

Леонид Уварчев