На Европарламент пала тень коррупции

В Европарламенте разгорается крупнейший в его истории коррупционный скандал. Обвинение в получении взяток предъявлены его вице-президенту Еве Кайли и еще нескольким функционерам. Речь идет о подкупе в интересах некой страны Персидского залива, но в прессе это дело напрямую называют «Катаргейт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo, Reuters Фото: File Photo, Reuters

Расследование ведут власти Бельгии, в его рамках проведены обыски в 16 домах в Брюсселе. В результате полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны и €600 тыс. наличными, пишет издание The Guardian. В числе арестованных оказался и бывший депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери и вся его семья, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская:

«Все это вызвало в Италии, конечно, большой скандал. Связи по этой линии могут тянуться даже к европейскому экс-комиссару Федерике Могерини. Первое, о чем пишут СМИ, — о помощи в проведении чемпионата мира по футболу и другом сотрудничестве, экономическом и политическом. Не исключено, что речь идет о каких-то имиджевых решениях, потому что у Италии не так много связей с Катаром».

Самым высокопоставленным чиновником, замешанным в «Катаргейте», стала Ева Кайли, зампредседателя Европарламента. После обвинений в коррупции ее лишили полномочий. На своем посту госпожа Кайли отвечала за связи с Ближним Востоком, а также была членом экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС, то есть имела доступ к секретным документам и закрытым информационным базам.

Обозреватели европейских СМИ делают вывод, что она и другие члены Европарламента помогли Катару улучшить свой имидж в глазах западных чиновников и получить статус хозяйки чемпионата мира по футболу. Спортивный юрист Артем Пацев в такую схему не верит. Подобные скандалы разгораются практически перед каждым крупным турниром, но обвинения, как правило, не подтверждаются, подчеркнул эксперт:

«Версии, которые изначально звучали в прессе, но так и не вылились в предъявление каких-либо обвинений в рамках даже спортивной юриспруденции, касались в основном порядка приема делегаций. Но в ФИФА существуют некие минимальные стандарты для встречи страной-кандидатом инспекционных групп, включающие, например, и оплату авиаперелета первым или бизнес-классом, оплату пятизвездных гостиниц и так далее. В некоторых же СМИ это посчитали за попытку взятки.

Между тем много было расследований внутри ФИФА, причем они проводились очень квалифицированными независимыми швейцарскими юристами. В итоге единственное обвинение коррупционного характера, и то не связанное с чемпионатом мира, было предъявлено Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини. Первый на тот момент занимал пост руководителя ФИФА, второй, соответственно, УЕФА. То есть речь не шла о том, что кто-то из них отдал Катару право проводить мундиаль. Действительно тогда к ответственности также были привлечены и ряд вице-президентов, членов исполкома ФИФА, которые брали взятки. Но их голоса никак не могли повлиять на общее решение при определении места проведения чемпионатов мира».

Пока идет расследование коррупционного скандала, Европарламент принял решение приостановить работу над любыми файлами и пленарными голосованиями, касающимися стран Персидского залива. Речь, в частности, идет о либерализации визового режима и запланированных государственных визитах в страны региона.

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Светлана Белова