СМИ: полиция изъяла €1,5 млн по делу о коррупции в Европарламенте

Полиция Бельгии изъяла €1,5 млн в ходе обысков по делу о коррупции в Европарламенте при организации чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники.

По информации Le Soir, во время обыска в доме экс-депутата Европарламента Пьера Антонио Панцери в Брюсселе полиция изъяла около €600 тыс. Издание напоминает, что ранее полиция изъяла также около €600 тыс. при обыске в доме вице-президента Европарламента Евы Кайли. Суммарно полицейские изъяли около €1,5 млн, газета не уточняет, где еще проходили обыски.

9 декабря стало известно об аресте вице-президента Европарламента Евы Кайли. Ее и еще нескольких депутатов Европарламента обвиняют в получении от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии чемпионата мира по футболу. Госпожа Кайли не признает свою вину.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «На Европарламент пала тень коррупции».

Олеся Павленко