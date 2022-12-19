ФГК получит универсальные платформы

ОАО РЖД получит бюджетные средства для наращивания парка универсальных платформ в распоряжении своей дочерней Федеральной грузовой компании. Всего компания получит около 21 млрд руб. в 2023 году, что позволит закупить около 5 тыс. единиц этого типа подвижного состава. Универсальные платформы используются для перевозки длинномерных грузов, металлоконструкций, колесной и гусеничной техники. В этом году спрос вырос прежде всего по последним двум категориям, и, возможно, в следующем году, ожидают аналитики, он будет расти. Текущая закупка приведет рынок в баланс, но уже в 2024 году предстоит масштабное списание этого вида парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Правительство профинансирует расширение парка универсальных платформ. По проекту постановления, опубликованному Минтрансом на regulation.gov.ru, в 2023 году предусмотрен бюджетный взнос в размере 20,8 млрд руб. в уставный капитал ОАО РЖД. Монополия, в свою очередь, внесет эти средства в уставный капитал дочерней Федеральной грузовой компании (ФГК) для закупки «подвижного состава у единственного поставщика универсальных платформ модели 13-192-01».

Речь идет об универсальных платформах с грузоподъемностью 72 тонны производства Уралвагонзавода (УВЗ), пригодных для перевозки длинномерных грузов, металлоконструкций, колесной и гусеничной техники. Прейскурантная цена платформы на УВЗ составляет 4,2 млн руб. без НДС, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, что означает, что с учетом масштаба заказа на эти средства может быть закуплено 4–4,5 тыс. единиц. В ФГК от комментариев, под какие грузы запланирована закупка и будет ли она представлять собой пополнение или обновление парка, отказались.

Коммерческий сегмент рынка универсальных платформ периодически страдает от привлечения этого парка для выполнения государственных задач. Так, весной 2021 года производители сельхозтехники испытали дефицит платформ для вывоза своей продукции с заводов накануне посевной из-за их оттока для перевозок негражданской техники (см. “Ъ” от 29 марта 2021 года). В этом году был случай полного выхода крупного собственника универсальных платформ из этого сегмента, из-за того что парк реквизируют на государственные нужды (см. “Ъ” от 5 апреля).

Самый масштабный фактор роста спроса на универсальные платформы, говорит господин Бурмистров,— перевозки техники, которые сейчас существенно возросли, причем вопрос массового обновления парка универсальных платформ, которыми оперирует ФГК, обсуждается много лет и с учетом запланированного масштабного списания парка сейчас уже не терпит отлагательств. Позитивным моментом является то, что решено закупать инновационный парк, отмечает господин Бурмистров. Он также отмечает, что в 2023 году платформы будут востребованы и для растущих перевозок тракторов и комбайнов.

Парк универсальных и специализированных платформ (без учета фитинговых и лесовозных) на 1 октября составлял около 51,6 тыс. ФГК закупила в 2022 году около 2 тыс. типовых универсальных платформ на «Алтайвагоне» и примерно 500 — у «Трансмашхолдинга», добавляет господин Бурмистров. Если ФГК в 2023 году закупит более 4 тыс. инновационных платформ, то основной спрос с учетом возросших потребностей на 2023–2024 годы будет удовлетворен. В то же время с учетом того, что до 2024 года может быть списано около 14 тыс. универсальных платформ, приобретает актуальность вопрос их модернизации с продлением срока службы, который сейчас разрешен до 64 лет.

Наталья Скорлыгина