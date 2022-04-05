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Коммерсантъ FM
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ПГК сходит с платформы

Компания решила продать часть парка из-за вмешательства государства

Первая грузовая компания (ПГК) выходит из сегмента универсальных платформ по причине «участившихся случаев изъятия парка под госнужды». На таких платформах часто перевозят технику, они востребованы, например, силовиками. Источники “Ъ” в отрасли связывают решение ПГК и с недавними претензиями в адрес операторов, которых обвинили в нежелании обеспечивать социальные перевозки: легче продать парк, чем работать на нерыночных условиях. Аналитики добавляют, что платформы могут потерять привлекательность на фоне грядущего спада перевозок угля и металлов. Из-за него снизится спрос на полувагоны и универсальные платформы как альтернативу им.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первая грузовая компания выходит из сегмента универсальных платформ. Решение об этом принял совет директоров компании, менеджменту поручено реализовать его в течение месяца. Решение принято из-за «невозможности планирования деятельности в данном сегменте и выполнения обязательств перед клиентами на фоне участившихся случаев изъятия парка под перевозки для государственных нужд», сообщает компания.

«Сегмент оперирования универсальными платформами перестал быть интересен из-за принудительного изъятия парка под перевозки для государственных нужд, что не позволяет нормально выстраивать работу с клиентами,— рассказывает “Ъ” источник в компании.— Кроме того, компания никогда не рассматривала данный род подвижного состава как стратегический и давно искала на него покупателя». ПГК планирует продолжить фокусироваться на полувагонах, крытых вагонах и контейнерных платформах.

У ПГК в управлении около 4 тыс. универсальных платформ, что составляет примерно 7,6% совокупного парка универсальных и специализированных платформ в России (52,4 тыс. единиц на начало 2022 года), говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В целом, отмечает эксперт, универсальные платформы востребованы — для перевозки техники, а также как альтернатива полувагонам при высокой цене на них для перевозки насыпных грузов.

Точечный дефицит универсальных платформ на рынке нередко бывает связан с запросом на этот вид подвижного состава со стороны силовых ведомств. Так, весной 2021 года производители сельхозтехники по этой причине столкнулись с дефицитом платформ для вывоза своей продукции с заводов накануне посевной (см. “Ъ” от 29 марта 2021 года).

Решение ПГК о прекращении оперирования универсальными платформами может быть связано и с недавними претензиями в адрес частных операторов в связи с обеспечением перевозок социальной направленности и для госнужд, говорит собеседник “Ъ” на рынке. «Компаниям проще отказаться от части своего бизнеса, чем встраиваться в предлагаемую систему нерыночных отношений»,— отмечает он.

В конце марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко обвинила частных операторов в неготовности работать в условиях мобилизационной экономики и потребовала консолидировать их парк вагонов для выполнения госзадач (см. “Ъ” от 23 марта). Операторы отмечали, что не купили вагоны за бесценок, а инвестировали в их закупку более 2 трлн руб., а также что исполнять соцзаказ готовы, но для этого в отчуждении парка нет необходимости (см. “Ъ” от 25 марта). В подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании, не менее 50% в портфеле которой, как ранее поясняли в ОАО РЖД, занимают социальные перевозки, не сказали, ведутся ли переговоры с ПГК о выкупе ее парка универсальных платформ.

Решение ПГК выглядит рациональным, говорит Михаил Бурмистров, в условиях, когда под влиянием санкций и экономического кризиса перевозки угля и металлов сокращаются и неизбежно формирование локального профицита полувагонов. Результатом этого станет снижение востребованности и платформ, которые использовались для перевозки в том числе строительных грузов, являясь альтернативой полувагонам. Кроме того, полагает эксперт, машиностроительная отрасль сейчас находится под масштабным давлением из-за нехватки комплектующих, и производство техники в 2022 году неизбежно упадет, что также приведет к снижению спроса на железнодорожные платформы.

Наталья Скорлыгина

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