ПГК сходит с платформы

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Первая грузовая компания (ПГК) выходит из сегмента универсальных платформ по причине «участившихся случаев изъятия парка под госнужды». На таких платформах часто перевозят технику, они востребованы, например, силовиками. Источники “Ъ” в отрасли связывают решение ПГК и с недавними претензиями в адрес операторов, которых обвинили в нежелании обеспечивать социальные перевозки: легче продать парк, чем работать на нерыночных условиях. Аналитики добавляют, что платформы могут потерять привлекательность на фоне грядущего спада перевозок угля и металлов. Из-за него снизится спрос на полувагоны и универсальные платформы как альтернативу им.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первая грузовая компания выходит из сегмента универсальных платформ. Решение об этом принял совет директоров компании, менеджменту поручено реализовать его в течение месяца. Решение принято из-за «невозможности планирования деятельности в данном сегменте и выполнения обязательств перед клиентами на фоне участившихся случаев изъятия парка под перевозки для государственных нужд», сообщает компания.

«Сегмент оперирования универсальными платформами перестал быть интересен из-за принудительного изъятия парка под перевозки для государственных нужд, что не позволяет нормально выстраивать работу с клиентами,— рассказывает “Ъ” источник в компании.— Кроме того, компания никогда не рассматривала данный род подвижного состава как стратегический и давно искала на него покупателя». ПГК планирует продолжить фокусироваться на полувагонах, крытых вагонах и контейнерных платформах.

У ПГК в управлении около 4 тыс. универсальных платформ, что составляет примерно 7,6% совокупного парка универсальных и специализированных платформ в России (52,4 тыс. единиц на начало 2022 года), говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В целом, отмечает эксперт, универсальные платформы востребованы — для перевозки техники, а также как альтернатива полувагонам при высокой цене на них для перевозки насыпных грузов.

Точечный дефицит универсальных платформ на рынке нередко бывает связан с запросом на этот вид подвижного состава со стороны силовых ведомств. Так, весной 2021 года производители сельхозтехники по этой причине столкнулись с дефицитом платформ для вывоза своей продукции с заводов накануне посевной (см. “Ъ” от 29 марта 2021 года).

Решение ПГК о прекращении оперирования универсальными платформами может быть связано и с недавними претензиями в адрес частных операторов в связи с обеспечением перевозок социальной направленности и для госнужд, говорит собеседник “Ъ” на рынке. «Компаниям проще отказаться от части своего бизнеса, чем встраиваться в предлагаемую систему нерыночных отношений»,— отмечает он.

В конце марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко обвинила частных операторов в неготовности работать в условиях мобилизационной экономики и потребовала консолидировать их парк вагонов для выполнения госзадач (см. “Ъ” от 23 марта). Операторы отмечали, что не купили вагоны за бесценок, а инвестировали в их закупку более 2 трлн руб., а также что исполнять соцзаказ готовы, но для этого в отчуждении парка нет необходимости (см. “Ъ” от 25 марта). В подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании, не менее 50% в портфеле которой, как ранее поясняли в ОАО РЖД, занимают социальные перевозки, не сказали, ведутся ли переговоры с ПГК о выкупе ее парка универсальных платформ.

Решение ПГК выглядит рациональным, говорит Михаил Бурмистров, в условиях, когда под влиянием санкций и экономического кризиса перевозки угля и металлов сокращаются и неизбежно формирование локального профицита полувагонов. Результатом этого станет снижение востребованности и платформ, которые использовались для перевозки в том числе строительных грузов, являясь альтернативой полувагонам. Кроме того, полагает эксперт, машиностроительная отрасль сейчас находится под масштабным давлением из-за нехватки комплектующих, и производство техники в 2022 году неизбежно упадет, что также приведет к снижению спроса на железнодорожные платформы.

Наталья Скорлыгина