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Коммерсантъ FM
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Военным грузам подрежут убытки

Железнодорожные операторы могут получить компенсации за оборонные перевозки

Минтранс предложил проект методики компенсации убытков участникам рынка железнодорожных перевозок за транспортировку грузов и пассажиров для оборонных нужд. Выплаты могут получить ОАО РЖД, операторы и владельцы подвижного состава. Лимит компенсаций неизвестен. По словам юристов, применение документа может быть отягощено гостайной, а практика показывает, что компаниям обычно все равно приходится получать деньги через суд.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минтранс представил на обсуждение участников рынка проект методики компенсации убытков владельцам железнодорожных инфраструктур и подвижного состава при осуществлении перевозок «в случаях возникновения угрозы социально-экономической стабильности, обороноспособности, безопасности государства». Речь идет в том числе о возмещении убытков операторам и владельцам вагонов и контейнеров, вызванных их использованием в интересах вооруженных сил РФ и прочих войск. “Ъ” видел документ.

Согласно документам, предлагается компенсировать ОАО РЖД расходы, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузов, в том числе воинских, а также с порожним пробегом специально назначенных поездов и вагонов. Речь идет и о выплатах за дополнительные операции, сопровождение и охрану, утрату или повреждение железнодорожного имущества. Операторы могут получить компенсацию расходов и неполученных доходов, связанных с подготовкой подвижного состава под перевозку грузов, в том числе воинских, предоставлением подвижного состава под такие перевозки, уплатой тарифа на подсыл порожнего вагона, утратой или повреждением вагонов и контейнеров при таких перевозках.

В Минтрансе не пояснили, каким может быть лимит компенсаций на эти цели. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) поясняют, что принятие нормативных правовых актов, к числу которых относится и методика расчета подлежащих компенсации убытков, предусмотрено постановлением правительства от 18 июля 2008 года. «В нем описаны базовые принципы возмещения убытков перевозчику, владельцу инфраструктуры и операторам подвижного состава,— рассказывают в СОЖТ.— При этом сама форма документов, подтверждающих осуществление перевозок, и методика расчета убытков (в форме субсидий), подлежащих компенсации, утверждены Минтрансом в 2008 году, но только в отношении перевозчиков и владельцев инфраструктур. Сейчас рассматривается дополнение ее разделом о порядке компенсации убытков и операторам. Это, по сути, необходимое следствие принятых ранее нормативных актов».

В СОЖТ изучают предложенные изменения «с учетом позиции операторских компаний». В самих операторских компаниях не комментируют убытки, связанные с реквизицией вагонов под оборонные нужды.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО РЖД, который выступает агентом, привлекает для специальных перевозок в основном универсальные платформы и крытые вагоны, особенно с объемом кузова 120 кубометров и менее. У некоторых операторов крытых вагонов доля парка, которые привлекал ЦФТО, по данным эксперта, составляла около 5%, у других доходила до 10%. В основном речь идет о западном полигоне, где доля такого парка могла быть еще выше.

По словам господина Бурмистрова, ЦФТО уже оплачивает грузовые операции и порожний пробег, однако размер компенсации с учетом текущего уровня расходов операторов недостаточен и приводит к финансовым потерям: они не так существенны при выполнении груженого рейса, но гораздо выше при порожнем рейсе. Несовершенство схемы компенсации усугубляется тем, что простой на погрузке и выгрузке не оплачивается. По мнению эксперта, именно из-за этого один из крупных операторов полностью ушел с рынка оперирования универсальными платформами и малокубовыми крытыми вагонами (см. “Ъ” от 11 ноября).

Насколько изложенная в документе методика применима в действительности, предположить сложно, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он отмечает, что перевозка грузов «в связи с необходимостью обеспечения стабильности, обороноспособности и безопасности» сопряжена в ряде случаев с режимом государственной тайны. «А применение такой методики позволяет путем достаточно простых вычислений установить, например, по каким направлениям, в каких поездах и в каком количестве в целях обеспечения безопасности государства могли быть доставлены грузы или люди»,— поясняет юрист. Он считает, что такая информация вполне может относиться к гостайне и ее попадание в руки третьих лиц может само по себе противоречить интересам общества и государства.

Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов сомневается в самой по себе эффективности документа. Практика создания подобных методик, подчеркивает юрист, показывает, что «в большинстве случаев они не учитывают важных для компаний аспектов и поэтому чаще всего соответствующие компенсации им удается получить только через суд».

Наталья Скорлыгина

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