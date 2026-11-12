Уиткофф и Кушнер приземлились в Хельсинки
Самолет, на борту которого находятся американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился в Хельсинки. Причина остановки неизвестна, поскольку переговорщики направлялись в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Финляндии Александр Стубб их не встречает, сообщает газета Helsingin Sanomat.
По данным службы Flightradar, самолет американских переговорщиков вылетел из московского аэропорта Внуково в 18:15 мск. Примерно в 18:45 по местному времени (19:45 мск) он прибыл в Финляндию.
Как отмечает газета, самолет спецпосланников мог приземлиться в Финляндии в двух случаях — для дозаправки или же для предстоящей встречи с господином Стуббом, который сыграл одну из решающих ролей в возобновлении переговоров между странами.
Спецпосланники прибыли в Москву 12 ноября для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча длилась около 2,5 часа. По окончании господин Уиткофф и Кушнер направились в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Уиткофф заявил, что попытается убедить его в необходимости «выбрать один из предложенных путей» для завершения конфликта.