Уиткофф и Кушнер приземлились в Хельсинки

Спецпосланники прибыли в Москву 12 ноября для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча длилась около 2,5 часа. По окончании господин Уиткофф и Кушнер направились в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Уиткофф заявил, что попытается убедить его в необходимости «выбрать один из предложенных путей» для завершения конфликта.