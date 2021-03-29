В России срывается тракторный завоз

Производители сельхозтехники накануне посевной столкнулись с дефицитом железнодорожных платформ для ее вывоза. Операторы, у которых машиностроители пытаются привлечь подвижной состав, говорят, что технику забрали военные под свои нужды. Всего у двух крупнейших операторов 16 тыс. платформ, на каждой может поместиться два трактора или одна-две единицы военной техники. Источник “Ъ” в Минобороны отрицает, что у военных возникла единовременная потребность в таком количестве платформ. По оценкам аналитиков, перебои с вывозом техники с заводов накануне посевной приведут к снижению спроса на нее и росту импорта.

Как рассказали источники “Ъ”, 26 марта в ходе совещания у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова представитель Петербургского тракторного завода пожаловался на то, что Федеральная (ФГК, входит в ОАО РЖД) и Первая (ПГК Владимира Лисина) грузовые компании отказывают в предоставлении необходимых для вывоза готовой техники железнодорожных платформ — 8–10 платформ в день. Свой отказ, по его словам, они мотивируют ст. 7 устава железнодорожного транспорта, говоря, что платформы на сегодняшний день задействованы для перевозки воинских и специальных грузов. По данным “Ъ”, производитель обратился также в Минпромторг и ОАО РЖД. С аналогичным вопросом в Минсельхоз в тот же день обратился концерн «Ростсельмаш», говорят источники “Ъ”.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что получили обращение «Ростсельмаша» о возникших проблемах с обеспечением компании платформами под погрузку сельскохозяйственной техники, обращение ПТЗ к ним не поступало. Ситуация может привести к перебоям в поставках новой техники аграриям, полагают в министерстве: «Принимая во внимание, что своевременное обеспечение техникой имеет важнейшее значение для успешного проведения сезонных полевых работ, Минсельхоз направил письмо в Минтранс с просьбой о содействии в решении данного вопроса».

В Минтрансе говорят, что большая часть вагонного парка находится в собственности частных операторов, обещая изучить этот вопрос и проработать его с Союзом операторов железнодорожного транспорта.

В ходе совещания, рассказывают собеседники “Ъ”, представитель ПТЗ отметил, что на одну железнодорожную платформу традиционно умещается два трактора. Хотя для вывоза техники используется и автотранспорт, для доставки на дальние расстояния это невыгодно. При этом спрос на сельхозтехнику растет, о чем говорил, в частности, в интервью “Ъ” 23 марта глава «Ростсельмаша» Валерий Мальцев. Представитель ПТЗ в ходе совещания, по словам источников “Ъ”, отмечал, что завод к началу полевых работ реализовал вдвое больше техники, чем годом ранее.

В других сегментах машиностроения использование универсальных платформ для вывоза продукции менее актуально. Собеседники “Ъ” в сегментах специализированной техники и грузовиков отметили, что доставка по России осуществляется своим ходом. Дорожная техника по размеру значительно меньше платформы, а сами заказы на нее не столь большие, чтобы оправдать железнодорожную перевозку. Источники “Ъ” также говорят о рисках для дорогостоящей спецтехники в пути, поэтому в основном не используют этот способ доставки.

У ФГК 10,2 тыс. платформ, у ПГК — 5,8 тыс. В ФГК, ПГК и ОАО РЖД от комментариев отказались. Гендиректор ПТЗ Сергей Серебряков на вопросы “Ъ” не ответил. Пресс-служба Кировского завода, куда входит ПТЗ, комментариев не дала, а гендиректор головного предприятия не ответил на сообщение “Ъ”. Не дал ответа и «Ростсельмаш».

Два источника “Ъ” подтверждают, что запрос от военных на платформы имел место, но не говорят, когда и в каком масштабе. В зависимости от типа военной техники на одной платформе может поместиться одна-две единицы.

В Минобороны официально не ответили на вопрос “Ъ”, действительно ли военным понадобилось единовременно большое количество железнодорожных платформ, а если да, то с какой целью. При этом источник “Ъ” в министерстве заявляет, что Минобороны не изымало единовременно для своих нужд большое число платформ. Он говорит, что потребность в столь крупных перебросках военной техники возникает только при плановых стратегических учениях, которые обычно приходятся на летние месяцы. В этом году традиционные ежегодные стратегические учения на западном направлении будут проводиться совместно с Белоруссией и запланированы на сентябрь.

Отгрузки сельхозтехники сейчас довольно интенсивны, так как во многих регионах вскоре должны начаться полевые работы, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Так, конец марта — начало апреля — время начала работ в Черноземье. Дефицит платформ может привести к снижению спроса на новую технику и росту импорта, считает он.

Ольга Никитина, Алексей Полухин, Наталья Скорлыгина; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург