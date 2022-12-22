В Петербурге –2

BG публикует результаты опроса глав 320 компаний в 19 сферах экономики города. От исследования в двух отраслях — в автомобильной промышленности и розничной торговле топливом — в этот раз решено отказаться. Первая с февраля находится в стабильном простое. «В коме весь автопром Петербурга, Nissan и Toyota уже упокоились»,— резюмировал один из директоров заводов в разговоре с BG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во второй консолидация рынка, кажется, достигла предела. Вертикально интегрированные нефтяные компания окончательно поглотили независимых игроков, последние из которых уходят из России в связи c проведением боевых действий на Украине. Так, восемь автозаправок Circle K были проданы ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад», а большая часть оставшихся, выяснил «Ъ-СПб» в ходе подготовки проекта, передана в аренду «Газпромнефти». Бывший гендиректор российского юрлица Circle K Юрий Брянцев, который в прошлом году по итогам голосования занимал третье место среди руководителей сетей АЗС в Петербурге и Ленинградской области, согласно базе «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), еще в апреле покинул должность. Другой крупный игрок, Shell, продал автозаправочный бизнес ЛУКОЙЛу, а в региональном отделении «Роснефти» сменилось руководство. В итоге выборка участников по отрасли сжалась до нескольких имен, что делает голосование в ней непоказательным.

По методике проекта, редакция с учетом мнения независимых экспертов и предложений участников прошлого года составляет шорт-листы номинантов на звание лучших руководителей по итогам уходящих 12 месяцев в основных сферах бизнеса в городе. Затем у каждого из списка спрашивает, кому из глав конкурирующих компаний он отдал бы первое (3 балла), второе (2) и третье (1) места. По сумме баллов определяем тройку лидеров в каждой отрасли. Остальных номинантов перечисляем в алфавитном порядке.

Исследование провели Полина Тихонова, Виолетта Голованова, Елизавета Кочергина, Андрей Кащавцев, Максим Хабаров, Полина Колосова, Анастасия Бушуева.

Елена Большакова, редактор Business Guide «Топ-менеджеры года»