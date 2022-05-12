Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Shell слила российское топливо

Компания продала ЛУКОЙЛу свои заправки в стране

Shell, осудившая еще в марте действия России на Украине, продала ЛУКОЙЛу свой розничный бизнес из 411 АЗС в стране и завод смазочных материалов. Это первый крупный актив в РФ, от которого Shell удалось избавиться в рамках поэтапного выхода. По оценке аналитиков, благодаря сделке доля заправок ЛУКОЙЛа в ряде крупных регионов может превысить 30%. По мнению собеседников “Ъ”, сделка прошла с дисконтом к рыночной цене и не содержит условий обратного выкупа активов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ договорился с Shell о приобретении у британской компании ООО «Шелл нефть», которая включает сеть из 411 АЗС и завод по производству масел в Торжке, говорится в сообщении сторон. У Shell 240 собственных АЗС, еще 171 заправка работает по дилерскому соглашению. Условия сделки не разглашаются.

Shell решила выйти из всех проектов в России, осудив военные действия на Украине. «Шелл нефть» — первый крупный актив в РФ, на который компания нашла покупателя. «Нашим приоритетом является благополучие наших сотрудников,— заверил директор по переработке и сбыту Shell Хайберт Вигевено.— По условиям сделки более 350 действующих сотрудников "Шелл нефти" будут переведены в компанию, которая станет новым владельцем этого бизнеса».

Стороны рассчитывают завершить сделку до конца года, однако она еще не согласована ФАС (там не ответили “Ъ”).

Источник “Ъ”, знакомый с позицией Shell, утверждает, что нефтекомпания не хотела опциона на обратный выкуп «Шелл нефти».

Этот инструмент иностранные компании сейчас нередко используют при продаже активов в России, чтобы иметь возможность вернуться после прекращения конфликта на Украине и стабилизации политической ситуации. Также сделка не предполагает сохранения прав на марку Shell, ЛУКОЙЛу предстоит произвести ребрендинг.

В своем отчете за первый квартал Shell отразила списания, связанные с «Шелл нефтью», в размере около $600 млн — сумма включает внеоборотные активы в размере $358 млн и прочие расходы. В целом Shell уже списала всю балансовую стоимость активов в России — около $4 млрд.

Россия сократила добычу нефти в апреле почти на 9%

Приобретение ЛУКОЙЛом заправок Shell — еще один шаг в сторону снижения числа независимых игроков в сегменте реализации топлива. Так, в 2019 году «Роснефть» приобрела «Петербургскую топливную компанию», в конце 2020 года ЛУКОЙЛ купил сеть ЕКА. Сделка с Shell может помочь ЛУКОЙЛу не только дополнительно расширить присутствие на топливном рынке, но и найти новый канал сбыта для своих нефтепродуктов на фоне сокращения возможности их экспорта.

По оценкам Анны Лишневецкой из «Петромаркета», на АЗС Shell реализуется порядка 1,5 млн тонн топлива (автобензина и дизтоплива) в год.

В случае приобретения сети Shell доля ЛУКОЙЛа в розничной реализации в крупных регионах РФ (Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край) может существенно увеличиться: с текущих 15–25% до 22–32% в зависимости от региона, замечает аналитик.

Компания также сможет занять 2–5% розничного рынка моторных топлив в Новосибирской и Кемеровской областях, где сейчас у нее нет собственных АЗС, а только заправки, работающие по франшизе. Источник “Ъ” в отрасли полагает, что для ЛУКОЙЛа смысл сделки заключается в возможности увеличения вертикальной интеграции при продажах нефтепродуктов и расширения доли на рынке.

Как отмечает основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий, строительство автозаправки в ЕС, выполненной по всем требованиям (наличие парковки, детской площадки и кафе с горячей едой), без учета стоимости земли оценивается в €1,5–2 млн (стоимость АЗС в РФ эксперты в текущей ситуации оценивать не берутся, однако обычно она выше). Цена уже работающих АЗС, добавляет эксперт, рассчитывается от оборота, так что станции на трассе с удобным подъездом и хорошей парковкой будут стоить дороже новой. Таким образом, стоимость сети Shell могла составить от €600 млн. Однако господин Гадецкий уверен, что сделка проходила со скидкой до 50%. Стоимость завода в Торжке, уточняет эксперт, «вряд ли была высокой, так как там не полный цикл производства, а блендинг полуфабрикатов».

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...