Shell слила российское топливо

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Shell, осудившая еще в марте действия России на Украине, продала ЛУКОЙЛу свой розничный бизнес из 411 АЗС в стране и завод смазочных материалов. Это первый крупный актив в РФ, от которого Shell удалось избавиться в рамках поэтапного выхода. По оценке аналитиков, благодаря сделке доля заправок ЛУКОЙЛа в ряде крупных регионов может превысить 30%. По мнению собеседников “Ъ”, сделка прошла с дисконтом к рыночной цене и не содержит условий обратного выкупа активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ договорился с Shell о приобретении у британской компании ООО «Шелл нефть», которая включает сеть из 411 АЗС и завод по производству масел в Торжке, говорится в сообщении сторон. У Shell 240 собственных АЗС, еще 171 заправка работает по дилерскому соглашению. Условия сделки не разглашаются.

Shell решила выйти из всех проектов в России, осудив военные действия на Украине. «Шелл нефть» — первый крупный актив в РФ, на который компания нашла покупателя. «Нашим приоритетом является благополучие наших сотрудников,— заверил директор по переработке и сбыту Shell Хайберт Вигевено.— По условиям сделки более 350 действующих сотрудников "Шелл нефти" будут переведены в компанию, которая станет новым владельцем этого бизнеса».

Стороны рассчитывают завершить сделку до конца года, однако она еще не согласована ФАС (там не ответили “Ъ”).

Источник “Ъ”, знакомый с позицией Shell, утверждает, что нефтекомпания не хотела опциона на обратный выкуп «Шелл нефти».

Этот инструмент иностранные компании сейчас нередко используют при продаже активов в России, чтобы иметь возможность вернуться после прекращения конфликта на Украине и стабилизации политической ситуации. Также сделка не предполагает сохранения прав на марку Shell, ЛУКОЙЛу предстоит произвести ребрендинг.

В своем отчете за первый квартал Shell отразила списания, связанные с «Шелл нефтью», в размере около $600 млн — сумма включает внеоборотные активы в размере $358 млн и прочие расходы. В целом Shell уже списала всю балансовую стоимость активов в России — около $4 млрд.

Приобретение ЛУКОЙЛом заправок Shell — еще один шаг в сторону снижения числа независимых игроков в сегменте реализации топлива. Так, в 2019 году «Роснефть» приобрела «Петербургскую топливную компанию», в конце 2020 года ЛУКОЙЛ купил сеть ЕКА. Сделка с Shell может помочь ЛУКОЙЛу не только дополнительно расширить присутствие на топливном рынке, но и найти новый канал сбыта для своих нефтепродуктов на фоне сокращения возможности их экспорта.

По оценкам Анны Лишневецкой из «Петромаркета», на АЗС Shell реализуется порядка 1,5 млн тонн топлива (автобензина и дизтоплива) в год.

В случае приобретения сети Shell доля ЛУКОЙЛа в розничной реализации в крупных регионах РФ (Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край) может существенно увеличиться: с текущих 15–25% до 22–32% в зависимости от региона, замечает аналитик.

Компания также сможет занять 2–5% розничного рынка моторных топлив в Новосибирской и Кемеровской областях, где сейчас у нее нет собственных АЗС, а только заправки, работающие по франшизе. Источник “Ъ” в отрасли полагает, что для ЛУКОЙЛа смысл сделки заключается в возможности увеличения вертикальной интеграции при продажах нефтепродуктов и расширения доли на рынке.

Как отмечает основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий, строительство автозаправки в ЕС, выполненной по всем требованиям (наличие парковки, детской площадки и кафе с горячей едой), без учета стоимости земли оценивается в €1,5–2 млн (стоимость АЗС в РФ эксперты в текущей ситуации оценивать не берутся, однако обычно она выше). Цена уже работающих АЗС, добавляет эксперт, рассчитывается от оборота, так что станции на трассе с удобным подъездом и хорошей парковкой будут стоить дороже новой. Таким образом, стоимость сети Shell могла составить от €600 млн. Однако господин Гадецкий уверен, что сделка проходила со скидкой до 50%. Стоимость завода в Торжке, уточняет эксперт, «вряд ли была высокой, так как там не полный цикл производства, а блендинг полуфабрикатов».

Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко