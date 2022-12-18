Зеленский заявил о позитиве в переговорах с Байденом по Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с президентом США Джо Байденом о поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot продвигаются в «позитивном» направлении. Об этом он заявил 16 декабря в интервью французским телеканалам TF1 и LCI. Оно также выложено 18 декабря в Telegram-канале украинского президента, вопросы интервьюер задает по-французски, господин Зеленский отвечает по-украински.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом возможных поставок Украине ЗРК. «Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно ... Для меня это важно — это мои личные отношения с президентом Байденом»,— рассказал президент Украины перевод Telegram-канал издания «Страна.ua»). Переговоры продвигаются в «позитивном» направлении, отметил он (цитата по Breaking the News).

CNN сообщал, что Белый дом США может объявить о поставках Украине ЗРК Patriot в этом месяце.

Позже The Washington Post сообщила, что господин Байден одобрит передачу Украине ЗРК Patriot только после доклада Пентагона.

На днях представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать дополнительные средства противовоздушной обороны, однако он не назвал, какие именно вооружения будут переданы.

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Мария Федотова