США поставят Украине дополнительные средства ПВО

Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Он пояснил, что американская сторона продолжит усиливать украинскую систему ПВО до тех пор, пока страна подвергается атакам.

«Последует новый пакет военной помощи. Пока что мы не готовы объявить, что именно в нем будет, но вы можете ожидать дополнительные поставки средств ПВО»,— рассказал господин Кирби в ходе сегодняшнего брифинга (цитата по Reuters).

Представитель Белого дома отметил, что США также не видят признаков подготовки Россией наступления на Киев.

В ноябре в Пентагоне объявили о намерениях США создать на Украине интегрированную систему ПВО разной дальности. По словам заместителя пресс-секретаря оборонного министерства Сабрины Сингх, фактически союзники Украины уже создают в стране обновленную сеть ПВО за счет предоставления ВСУ различных средств обороны.

Ранее в СМИ появилась информация о планах США передать ВСУ зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американские официальные лица не стали подтверждать данную информацию, но и не опровергали ее.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников