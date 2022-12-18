Что происходит после ввода войск России на Украину. День 298-й

Министр обороны РФ Шойгу проверил группировку войск в зоне специальной военной операции. Молдавия добилась независимости от российского газа. Начальник Штаба обороны британской армии выступил за то, чтобы сохранять связи с Россией. Власти Украины признали, что весной пытались организовать атаку на начальника Генштаба РФ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:42. Объем торговли между Украиной и Китаем с января по ноябрь снизился на 58,9% в годовом исчислении, до $7,07 млрд — главное таможенное управление КНР.

10:23. Папа римский Франциск в интервью газете ABC выразил мнение, что конфликт на Украине не завершится в краткосрочной перспективе.

10:20. «Мы понимаем, что через два месяца война ни фига не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще через полгода не закончится после этих двух месяцев»,— заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан иностранным агентом).

10:19. Власти Крыма до конца года заключат с руководством Витебской области Белоруссии соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В рамках соглашения регион предложит Белоруссии использовать крымские порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС.

10:16. Отопление в Киеве полностью восстановлено — мэр Виталий Кличко.

10:13. Молдавия добилась независимости от российского газа — министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

10:12. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти Киева действительно пытались убить начальника Генштаба РФ во второй половине апреля или в мае в Изюме.

10:10. Власти Украины в конце апреля пытались организовать атаку на начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова — источники The New York Times .

10:09. Начальник Штаба обороны британской армии Тони Радакин выступил за то, чтобы сохранять связи с Россией и сделать контакты с начальником Генштаба РФ более регулярными.

10:08. Посол РФ Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской соцпартии, назвав заявления экс-премьера Греции Алексиса Ципраса «лживыми обвинениями» в отношении России.

10:07. Министр обороны РФ Шойгу посетил зону специальной военной операции и проверил группировку войск.